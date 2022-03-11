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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/obstrely-1777595097.html
В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории
В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории - РИА Новости, 11.03.2022
В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории
Три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск уже освобожденной территории в ДНР накануне, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:10
2022-03-11T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск уже освобожденной территории в ДНР накануне, сообщило представительство республики в СЦКК со ссылкой на минздрав.Где именно были обстрелы и в какое время, не сообщается. Власти обещают провести разбирательства по всем фактам стрельбы и передать их в генпрокуратуру ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
09:10 11.03.2022 (обновлено: 09:13 11.03.2022)
 
В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории

ДНР: при обстрелах со стороны ВСУ пострадали три человека на освобожденной территории

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСанитарный бронетранспортер МТ-ЛБ у госпиталя в селе Рыбинское Донецкой народной республики
Санитарный бронетранспортер МТ-ЛБ у госпиталя в селе Рыбинское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Санитарный бронетранспортер МТ-ЛБ у госпиталя в селе Рыбинское Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск уже освобожденной территории в ДНР накануне, сообщило представительство республики в СЦКК со ссылкой на минздрав.
Где именно были обстрелы и в какое время, не сообщается. Власти обещают провести разбирательства по всем фактам стрельбы и передать их в генпрокуратуру ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР освободили Волноваху
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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