https://ria.ru/20220311/obstrely-1777595097.html

В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории

В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории - РИА Новости, 11.03.2022

В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории

Три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск уже освобожденной территории в ДНР накануне, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:10

2022-03-11T09:10

2022-03-11T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск уже освобожденной территории в ДНР накануне, сообщило представительство республики в СЦКК со ссылкой на минздрав.Где именно были обстрелы и в какое время, не сообщается. Власти обещают провести разбирательства по всем фактам стрельбы и передать их в генпрокуратуру ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина