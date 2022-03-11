09:10 11.03.2022 (обновлено: 09:13 11.03.2022)
В ДНР заявили о трех пострадавших на освобожденной от ВСУ территории
ДНР: при обстрелах со стороны ВСУ пострадали три человека на освобожденной территории
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСанитарный бронетранспортер МТ-ЛБ у госпиталя в селе Рыбинское Донецкой народной республики
Санитарный бронетранспортер МТ-ЛБ у госпиталя в селе Рыбинское Донецкой народной республики
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск уже освобожденной территории в ДНР накануне, сообщило представительство республики в СЦКК со ссылкой на минздрав.
Где именно были обстрелы и в какое время, не сообщается. Власти обещают провести разбирательства по всем фактам стрельбы и передать их в генпрокуратуру ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.