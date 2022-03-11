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Украинские войска выпустили десять снарядов по Озеряновке в ДНР

Украинские войска выпустили десять снарядов по Озеряновке в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Озеряновке в ДНР

Украинские войска в 07.00 открыли огонь по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:21

2022-03-11T07:21

2022-03-11T07:42

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские войска в 07.00 открыли огонь по населенному пункту Озеряновка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно информации, по населенному пункту были выпущены 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, москва