https://ria.ru/20220311/obstrel-1777774738.html
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли ДНР
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли ДНР
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли территорию Донецкой народной республики минами калибра 120 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:37
2022-03-11T23:37
2022-03-11T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли территорию Донецкой народной республики минами калибра 120 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР в СЦКК.По предоставленной информации, в 23.00 – 23.15 Донецк и населенный пункт Трудовской были трижды обстреляны 11 минами калибра 120 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/obstrel-1777766753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины
23:37 11.03.2022 (обновлено: 23:54 11.03.2022)
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли ДНР
Представительство в СЦКК: ВСУ за 15 минут трижды обстреляли ДНР минами калибра 120 мм