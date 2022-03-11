Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/obstrel-1777766753.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР
Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщает Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:45
2022-03-11T21:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776322864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4eae3086e6a26784f9456414eeef6264.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."Одиннадцатого марта ВСУ вновь применили РСЗО "Град" по мирным жителям. В этот раз под ударом оказался поселок Октябрьский Куйбышевского района города Донецка. Зафиксированы повреждения домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776322864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47c756cfb23e49857d6ff4db3626c97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
21:45 11.03.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"Одиннадцатого марта ВСУ вновь применили РСЗО "Град" по мирным жителям. В этот раз под ударом оказался поселок Октябрьский Куйбышевского района города Донецка. Зафиксированы повреждения домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский военный об обстрелах мирных жителей, алкоголе и употреблении запрещенных веществ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский военный рассказал, как ВСУ пьяными обстреливали мирные города
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала