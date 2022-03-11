https://ria.ru/20220311/obstrel-1777766753.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР
Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщает Народная милиция Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:45
2022-03-11T21:45
2022-03-11T21:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."Одиннадцатого марта ВСУ вновь применили РСЗО "Град" по мирным жителям. В этот раз под ударом оказался поселок Октябрьский Куйбышевского района города Донецка. Зафиксированы повреждения домов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/vsu-1777722113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из "Града", заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк из БМ-21 "Град"