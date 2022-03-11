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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/obstrel-1777687834.html
Украинские войска обстреляли два поселка в ЛНР
Украинские войска обстреляли два поселка в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска обстреляли два поселка в ЛНР
Украинские войска в пятницу обстреляли поселки Логвиново и Светлодарск в ЛНР минами калибра 120 мм и ракетами БМ-21 "Град", заявило представительство республики РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:00
2022-03-11T16:14
в мире
луганская народная республика
сцкк
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселки Логвиново и Светлодарск в ЛНР минами калибра 120 мм и ракетами БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в Telegram-канале, по Логвиново выпустили 17 мин калибра 120 мм, а по Светлодарску - 20 ракет из БМ-21 "Град". Обстрел проходил с 15.45 по 15.48.О пострадавших и жертвах не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/postradavshiy-1777641347.html
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в мире, луганская народная республика, сцкк, донецкая народная республика, россия
16:00 11.03.2022 (обновлено: 16:14 11.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли два поселка в ЛНР

Представитель ЛНР в СЦКК: ВСУ менее чем за пять минут обстреляли Логвиново и Молочный

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое окно в здании, пострадавшем в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселки Логвиново и Светлодарск в ЛНР минами калибра 120 мм и ракетами БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщает представительство в Telegram-канале, по Логвиново выпустили 17 мин калибра 120 мм, а по Светлодарску - 20 ракет из БМ-21 "Град". Обстрел проходил с 15.45 по 15.48.
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле поселка шахты "Трудовская" со стороны ВСУ пострадал мужчина
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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