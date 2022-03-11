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ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР
ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в пятницу обстреляли поселок Доломитное к северо-востоку от города Горловка в ДНР, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:41
2022-03-11T14:41
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселок Доломитное к северо-востоку от города Горловка в ДНР, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Травневое - населенный пункт Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:41 11.03.2022
 
ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР

В ДНР заявили об обстреле поселка Доломитное со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселок Доломитное к северо-востоку от города Горловка в ДНР, выпустив три мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Травневое - населенный пункт Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
К концу года люди забудут о конфликте на Украине, заявил Лукашенко
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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