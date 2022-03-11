Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/obstrel-1777629592.html
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов - РИА Новости, 11.03.2022
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов
Пять домов, две хозпостройки и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Стаханов в Луганской народной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:09
2022-03-11T12:09
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
стаханов
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774561490_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_df93d7f1af22c486c8803c9b483ff0e9.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять домов, две хозпостройки и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Стаханов в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."В результате артиллерийского обстрела н.п. Стаханов повреждено 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что повреждения были нанесены при обстреле утром в пятницу, в ходе которого были выпущены шесть снарядов калибром 122 миллиметра из артиллерийского орудия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777625388.html
донецкая народная республика
россия
стаханов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774561490_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e761449060c9d491eb00b3b57ff859ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, стаханов, вооруженные силы рф
12:09 11.03.2022
 
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов

В ЛНР сообщили, что в Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМобилизационный пункт в Луганске
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Мобилизационный пункт в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять домов, две хозпостройки и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Стаханов в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"В результате артиллерийского обстрела н.п. Стаханов повреждено 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что повреждения были нанесены при обстреле утром в пятницу, в ходе которого были выпущены шесть снарядов калибром 122 миллиметра из артиллерийского орудия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-2 под Волновахой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:53В мире
ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСтахановВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала