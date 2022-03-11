https://ria.ru/20220311/obstrel-1777629592.html
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов - РИА Новости, 11.03.2022
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов
Пять домов, две хозпостройки и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Стаханов в Луганской народной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:09
2022-03-11T12:09
2022-03-11T12:09
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
стаханов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пять домов, две хозпостройки и газопровод повреждены в результате обстрела со стороны украинских войск населенного пункта Стаханов в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."В результате артиллерийского обстрела н.п. Стаханов повреждено 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод среднего давления", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что повреждения были нанесены при обстреле утром в пятницу, в ходе которого были выпущены шесть снарядов калибром 122 миллиметра из артиллерийского орудия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777625388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, стаханов, вооруженные силы рф
В Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов
В ЛНР сообщили, что в Стаханове при обстреле повреждены газопровод и пять домов