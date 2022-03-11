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В ДНР зафиксировали новый обстрел Горловки со стороны ВСУ

В ДНР зафиксировали новый обстрел Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.03.2022

В ДНР зафиксировали новый обстрел Горловки со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:55

2022-03-11T07:55

2022-03-11T07:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

горловка

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации представительства, обстрел был зафиксирован в 07.30, по городу было выпущено пять мин.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка — один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, признание днр и лнр в россии, горловка, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, зайцево, стирол