15:38 11.03.2022 (обновлено: 16:30 11.03.2022)
Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин призвал пригласить Нуланд на допрос по биолабораториям на Украине
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках парламентского расследования, инициированного Госдумой и Советом Федерации, в отношении деятельности биологических лабораторий на Украине первой необходимо пригласить на дачу показаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
"И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое - начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать... Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США", - сказал Володин на пленарном заседании.
По его словам, учитывая, что Нуланд уже начала комментировать эту тему, "пускай дальше расскажет, почему нарушена Конвенция (о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении), к чему это могло привести". "Надо сотрудничать ей для поддержания мира и безопасности граждан всех стран", - подчеркнул он.
Также парламентарий выразил уверенность в том, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавит комиссию от палаты, "справится с этой работой". "Ирина Анатольевна - человек волевой, поэтому хорошенько посмотрите в глаза Нуланд, пускай она печеньками запасается, они могут пригодиться ей самой", - сказал Володин.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.