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Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин
Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 11.03.2022
Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках парламентского расследования, инициированного Госдумой и Советом Федерации, в отношении деятельности... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:38
2022-03-11T16:30
виктория нуланд
украина
госдума рф
обсе
оон
в мире
сша
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках парламентского расследования, инициированного Госдумой и Советом Федерации, в отношении деятельности биологических лабораторий на Украине первой необходимо пригласить на дачу показаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине."И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое - начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать... Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США", - сказал Володин на пленарном заседании.По его словам, учитывая, что Нуланд уже начала комментировать эту тему, "пускай дальше расскажет, почему нарушена Конвенция (о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении), к чему это могло привести". "Надо сотрудничать ей для поддержания мира и безопасности граждан всех стран", - подчеркнул он.Также парламентарий выразил уверенность в том, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавит комиссию от палаты, "справится с этой работой". "Ирина Анатольевна - человек волевой, поэтому хорошенько посмотрите в глаза Нуланд, пускай она печеньками запасается, они могут пригодиться ей самой", - сказал Володин.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html
https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html
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виктория нуланд, украина, госдума рф, обсе, оон, в мире, сша, вячеслав володин
15:38 11.03.2022 (обновлено: 16:30 11.03.2022)
 
Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин призвал пригласить Нуланд на допрос по биолабораториям на Украине

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках парламентского расследования, инициированного Госдумой и Советом Федерации, в отношении деятельности биологических лабораторий на Украине первой необходимо пригласить на дачу показаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.
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"И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое - начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать... Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США", - сказал Володин на пленарном заседании.
По его словам, учитывая, что Нуланд уже начала комментировать эту тему, "пускай дальше расскажет, почему нарушена Конвенция (о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении), к чему это могло привести". "Надо сотрудничать ей для поддержания мира и безопасности граждан всех стран", - подчеркнул он.
Также парламентарий выразил уверенность в том, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавит комиссию от палаты, "справится с этой работой". "Ирина Анатольевна - человек волевой, поэтому хорошенько посмотрите в глаза Нуланд, пускай она печеньками запасается, они могут пригодиться ей самой", - сказал Володин.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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Виктория НуландУкраинаГосдума РФОБСЕООНВ миреСШАВячеслав Володин
 
 
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