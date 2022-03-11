https://ria.ru/20220311/nuland-1777683054.html

Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин

Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 11.03.2022

Нуланд должна дать показания по биолабораториям на Украине, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках парламентского расследования, инициированного Госдумой и Советом Федерации, в отношении деятельности... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:38

2022-03-11T15:38

2022-03-11T16:30

виктория нуланд

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вячеслав володин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках парламентского расследования, инициированного Госдумой и Советом Федерации, в отношении деятельности биологических лабораторий на Украине первой необходимо пригласить на дачу показаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине."И просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое - начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот ее вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать... Как только комиссия начнет работу, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США", - сказал Володин на пленарном заседании.По его словам, учитывая, что Нуланд уже начала комментировать эту тему, "пускай дальше расскажет, почему нарушена Конвенция (о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении), к чему это могло привести". "Надо сотрудничать ей для поддержания мира и безопасности граждан всех стран", - подчеркнул он.Также парламентарий выразил уверенность в том, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавит комиссию от палаты, "справится с этой работой". "Ирина Анатольевна - человек волевой, поэтому хорошенько посмотрите в глаза Нуланд, пускай она печеньками запасается, они могут пригодиться ей самой", - сказал Володин.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220310/ssha-1777405000.html

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

виктория нуланд, украина, госдума рф, обсе, оон, в мире, сша, вячеслав володин