https://ria.ru/20220311/norton-1777623372.html

Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России

Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России - РИА Новости, 11.03.2022

Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России

Американская компания NortonLifeLock - разработчик антивирусной программы Norton - приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в России, РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:44

2022-03-11T11:44

2022-03-11T11:44

россия

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сша

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американская компания NortonLifeLock - разработчик антивирусной программы Norton - приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в России, соответствующее уведомление появилось на официальной странице программы."В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент (в России - ред.)", - говорится в уведомлении, размещенном на русскоязычном ресурсе Norton.Колл-центр Norton в РФ также недоступен.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, сша