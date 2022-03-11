https://ria.ru/20220311/norton-1777623372.html
Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России
Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России - РИА Новости, 11.03.2022
Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России
Американская компания NortonLifeLock - разработчик антивирусной программы Norton - приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в России, РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:44
2022-03-11T11:44
2022-03-11T11:44
россия
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сша
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американская компания NortonLifeLock - разработчик антивирусной программы Norton - приостановила продажи своей продукции и предоставление техподдержки в России, соответствующее уведомление появилось на официальной странице программы."В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент (в России - ред.)", - говорится в уведомлении, размещенном на русскоязычном ресурсе Norton.Колл-центр Norton в РФ также недоступен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша
Разработчик антивируса Norton приостановил деятельность в России
Разработчик антивирусной программы Norton приостановил свою деятельность в России