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https://ria.ru/20220311/nestle-1777703428.html
Nestle прекратила экспорт продуктов и напитков в Россию
Nestle прекратила экспорт продуктов и напитков в Россию - РИА Новости, 11.03.2022
Nestle прекратила экспорт продуктов и напитков в Россию
Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из нее продуктов и напитков, таких как кофе Nespresso, передают в пятницу СМИ со ссылкой на представителя... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:55
2022-03-11T17:06
экономика
nestle s.a.
дмитрий песков
владимир путин
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из нее продуктов и напитков, таких как кофе Nespresso, передают в пятницу СМИ со ссылкой на представителя компании.Ранее СМИ сообщали, что Nestle приостанавливает инвестиции в РФ из-за ситуации на Украине. При этом в компании заявляли, что продолжат поставлять в РФ продукты питания.По сообщению агентства Рейтер, Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из России таких продуктов, как кофе Nespresso или вода S.Pellegrino. Подчеркивается, что речь не идет о продуктах первой необходимости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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экономика, nestle s.a., дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
16:55 11.03.2022 (обновлено: 17:06 11.03.2022)
 
Nestle прекратила экспорт продуктов и напитков в Россию

Nestle прекратила экспорт в Россию продуктов и напитков, таких как кофе Nespresso

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбжаренные кофейные зерна
Обжаренные кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обжаренные кофейные зерна
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из нее продуктов и напитков, таких как кофе Nespresso, передают в пятницу СМИ со ссылкой на представителя компании.
Ранее СМИ сообщали, что Nestle приостанавливает инвестиции в РФ из-за ситуации на Украине. При этом в компании заявляли, что продолжат поставлять в РФ продукты питания.
По сообщению агентства Рейтер, Nestle прекратила экспорт и импорт в Россию и из России таких продуктов, как кофе Nespresso или вода S.Pellegrino. Подчеркивается, что речь не идет о продуктах первой необходимости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Пицца с рукколой - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 13:55
Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России
 
ЭкономикаNestle S.A.Дмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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