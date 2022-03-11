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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/neonatsisty-1777763588.html
Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе
Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе
Украинские неонацисты держали упорную оборону в Волновахе в одной из местных школ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:15
2022-03-11T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты держали упорную оборону в Волновахе в одной из местных школ, передает корреспондент РИА Новости с места событий."За моей спиной школа, в ней укрывались неонацисты, части ВСУ держали оборону здесь", - сказал журналист, добавив, что сопротивление было упорнейшим.В соседнем селе Новотроицком он продемонстрировал подбитый украинский БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина)."БРДМ ВСУ был подбит силами народной армии ДНР. Здесь в конце улицы шел, судя по всему, встречный бой", - отметил он.По словам корреспондента, на перекрестке улицы, где шел бой, были обнаружены трупы двух украинских гранатометчиков, причем один из них был прикован к столбу цепью, что удивило даже бойцов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777760466.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
21:15 11.03.2022
 
Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе

Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в одной из местных школ

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты держали упорную оборону в Волновахе в одной из местных школ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"За моей спиной школа, в ней укрывались неонацисты, части ВСУ держали оборону здесь", - сказал журналист, добавив, что сопротивление было упорнейшим.
В соседнем селе Новотроицком он продемонстрировал подбитый украинский БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина).
"БРДМ ВСУ был подбит силами народной армии ДНР. Здесь в конце улицы шел, судя по всему, встречный бой", - отметил он.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 20:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили более 3300 военных объектов Украины
По словам корреспондента, на перекрестке улицы, где шел бой, были обнаружены трупы двух украинских гранатометчиков, причем один из них был прикован к столбу цепью, что удивило даже бойцов ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 20:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России вышли на новые рубежи при выполнении спецоперации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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