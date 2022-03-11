https://ria.ru/20220311/neonatsisty-1777763588.html

Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе

Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские неонацисты держали оборону в Волновахе в местной школе

Украинские неонацисты держали упорную оборону в Волновахе в одной из местных школ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:15

2022-03-11T21:15

2022-03-11T21:15

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинские неонацисты держали упорную оборону в Волновахе в одной из местных школ, передает корреспондент РИА Новости с места событий."За моей спиной школа, в ней укрывались неонацисты, части ВСУ держали оборону здесь", - сказал журналист, добавив, что сопротивление было упорнейшим.В соседнем селе Новотроицком он продемонстрировал подбитый украинский БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина)."БРДМ ВСУ был подбит силами народной армии ДНР. Здесь в конце улицы шел, судя по всему, встречный бой", - отметил он.По словам корреспондента, на перекрестке улицы, где шел бой, были обнаружены трупы двух украинских гранатометчиков, причем один из них был прикован к столбу цепью, что удивило даже бойцов ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777761841.html

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777760466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина