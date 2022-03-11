https://ria.ru/20220311/nefteprodukty-1777685726.html

Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Канада запретила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 11.03.2022

Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Канада в рамках антироссийских санкций запрещает импорт нефтепродуктов из РФ, сообщается на сайте канадского правительства. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:50

2022-03-11T15:50

2022-03-11T16:06

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канада в рамках антироссийских санкций запрещает импорт нефтепродуктов из РФ, сообщается на сайте канадского правительства.В связи с новыми поправками к специальным экономическим мерам против РФ "любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать" ряд нефтепродуктов "из России или от любых людей в России".

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665539.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

канада, россия, в мире