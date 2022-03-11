https://ria.ru/20220311/nefteprodukty-1777685726.html
Канада запретила импорт нефтепродуктов из России
Канада запретила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 11.03.2022
Канада запретила импорт нефтепродуктов из России
Канада в рамках антироссийских санкций запрещает импорт нефтепродуктов из РФ, сообщается на сайте канадского правительства. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:50
2022-03-11T15:50
2022-03-11T16:06
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Канада в рамках антироссийских санкций запрещает импорт нефтепродуктов из РФ, сообщается на сайте канадского правительства.В связи с новыми поправками к специальным экономическим мерам против РФ "любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать" ряд нефтепродуктов "из России или от любых людей в России".
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, в мире
15:50 11.03.2022 (обновлено: 16:06 11.03.2022)
Канада запретила импорт нефтепродуктов из России
Канада в рамках санкций запретила импорт нефтепродуктов из России