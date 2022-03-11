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ЕЦБ поднял оценку среднегодовой цены нефти Brent на 20 процентов
ЕЦБ поднял оценку среднегодовой цены нефти Brent на 20 процентов - РИА Новости, 11.03.2022
ЕЦБ поднял оценку среднегодовой цены нефти Brent на 20 процентов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил примерно на 20% оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2022 год, до 92,6 доллара за баррель, говорится в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:59
2022-03-11T20:59
2022-03-11T20:59
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил примерно на 20% оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2022 год, до 92,6 доллара за баррель, говорится в экономическом прогнозе регуляторе по еврозоне."Что касается цен на сырьевые товары, предполагается, что средняя цена барреля сырой нефти Brent вырастет с 71,1 доллара США в 2021 году до 92,6 доллара США в 2022 году, а затем снизится до 77,2 доллара США в 2024 году", - говорится в нем.В 2023 году показатель может составить 82,3 доллара за баррель, говорится в документе.Это означается, что по сравнению с предыдущим декабрьскими прогнозами стоимость нефти будет почти на 20% выше в 2022 году, на 14% - в 2023 году и на 11% - в 2024 году, говорится в нем.Эти технические предположения по ценам основаны на рыночных ожиданиях с датой отсечения 28 февраля 2022 года, поясняет регулятор."После этой даты цены на энергоносители значительно выросли", - отмечает ЕЦБ.
https://ria.ru/20220311/gaz-1777727431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, цены на нефть, ецб, brent, в мире
ЕЦБ поднял оценку среднегодовой цены нефти Brent на 20 процентов
ЕЦБ поднял оценку среднегодовой цены нефти Brent примерно на 20 процентов на 2022 год
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил примерно на 20% оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2022 год, до 92,6 доллара за баррель, говорится в экономическом прогнозе регуляторе по еврозоне.
"Что касается цен на сырьевые товары, предполагается, что средняя цена барреля сырой нефти Brent
вырастет с 71,1 доллара США
в 2021 году до 92,6 доллара США в 2022 году, а затем снизится до 77,2 доллара США в 2024 году", - говорится в нем.
В 2023 году показатель может составить 82,3 доллара за баррель, говорится в документе.
Это означается, что по сравнению с предыдущим декабрьскими прогнозами стоимость нефти будет почти на 20% выше в 2022 году, на 14% - в 2023 году и на 11% - в 2024 году, говорится в нем.
Эти технические предположения по ценам основаны на рыночных ожиданиях с датой отсечения 28 февраля 2022 года, поясняет регулятор.
"После этой даты цены на энергоносители значительно выросли", - отмечает ЕЦБ
.