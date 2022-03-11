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Итальянская Eni заявила о намерении заменить российскую нефть
Итальянская Eni заявила о намерении заменить российскую нефть - РИА Новости, 11.03.2022
Итальянская Eni заявила о намерении заменить российскую нефть
Итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка, действующие контракты с Россией остаются... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:44
2022-03-11T18:08
россия
eni
нефть
экономика
цены на нефть
газпром
италия
в мире
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РИМ, 11 мар – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка, действующие контракты с Россией остаются в силе, говорится в заявлении, поступившем РИА Новости."Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Контракты на поставку, заключенные до нынешнего кризиса, остаются в силе. Тем не менее, Eni проводит коммерческую и логистическую оценку каждой партии груза. В 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение. Eni планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке, принимая во внимание широкую гибкость переработки на НПЗ Eni и обширный диапазон видов сырой нефти, которую можно перерабатывать" - говорится в коммюнике.В начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года."Eni намерена продать свою долю в "Голубом потоке", в котором она на совместных и равных условиях участвует с Газпромом", -говорится в коммюнике, направленным в ответ на запрос агентства.В начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года.Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.
https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html
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россия, eni , нефть, экономика, цены на нефть, газпром, италия, в мире, голубой поток, черное море, турция, роснефть, санкции, санкции в отношении россии
17:44 11.03.2022 (обновлено: 18:08 11.03.2022)
 
Итальянская Eni заявила о намерении заменить российскую нефть

Итальянская Eni намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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РИМ, 11 мар – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка, действующие контракты с Россией остаются в силе, говорится в заявлении, поступившем РИА Новости.
"Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Контракты на поставку, заключенные до нынешнего кризиса, остаются в силе. Тем не менее, Eni проводит коммерческую и логистическую оценку каждой партии груза. В 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение. Eni планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке, принимая во внимание широкую гибкость переработки на НПЗ Eni и обширный диапазон видов сырой нефти, которую можно перерабатывать" - говорится в коммюнике.
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В начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года.
"Eni намерена продать свою долю в "Голубом потоке", в котором она на совместных и равных условиях участвует с Газпромом", -говорится в коммюнике, направленным в ответ на запрос агентства.
В начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года.
Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.
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РоссияEniНефтьЭкономикаЦены на нефтьГазпромИталияВ миреГолубой потокЧерное мореТурцияРоснефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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