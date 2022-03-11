Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/neft-1777579616.html
В США рассказали, сколько времени требуется для замещения российской нефти
В США рассказали, сколько времени требуется для замещения российской нефти - РИА Новости, 11.03.2022
В США рассказали, сколько времени требуется для замещения российской нефти
Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T03:20
2022-03-11T13:44
джо байден
сша
россия
китай
в мире
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fece24ea09b6ff80a3435f92ba4da691.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.Он предположил, что из-за отказов от закупок по линии отдельных государств или компаний единственным крупным потребителем российской нефти может оказаться Китай, который в таком случае получит возможность диктовать собственные условия."Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет", — сказал Ситтон.Он предполагает, что западные правительства с самого начала российской операции на Украине оказывают давление на крупные нефтегазовые компании с тем, чтобы они прекратили закупки нефти из Российской Федерации.Россия ранее продавала в США около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. По мнению Ситтона, естественным вариантом замены тяжелых российских сортов могли бы стать поставки из Венесуэлы, которые сейчас прекращены из-за санкций.После отказа от российского импорта цены на бензин в США достигли исторических максимумов, превысив 4,31 доллара за галлон (3,785 литра). Ситтон не исключает роста еще на доллар."Все это очень разрушительно, и меня не удивит, если средняя цена на бензин в США превысит пять долларов за галлон, может, даже начнет приближаться к шести", — сказал он.
https://ria.ru/20220311/neft-1777574501.html
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eed8a9ab49cbe210283146c7cbff323e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, сша, россия, китай, в мире, нефть
03:20 11.03.2022 (обновлено: 13:44 11.03.2022)
 
В США рассказали, сколько времени требуется для замещения российской нефти

Экс-чиновник США: миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить российскую нефть

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.

"Сколько времени потребуется остальному миру, прежде чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия? <…> Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей", — сказал Ситтон.

Он предположил, что из-за отказов от закупок по линии отдельных государств или компаний единственным крупным потребителем российской нефти может оказаться Китай, который в таком случае получит возможность диктовать собственные условия.
"Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет", — сказал Ситтон.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
02:15
Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества
Он предполагает, что западные правительства с самого начала российской операции на Украине оказывают давление на крупные нефтегазовые компании с тем, чтобы они прекратили закупки нефти из Российской Федерации.
Россия ранее продавала в США около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. По мнению Ситтона, естественным вариантом замены тяжелых российских сортов могли бы стать поставки из Венесуэлы, которые сейчас прекращены из-за санкций.
После отказа от российского импорта цены на бензин в США достигли исторических максимумов, превысив 4,31 доллара за галлон (3,785 литра). Ситтон не исключает роста еще на доллар.
"Все это очень разрушительно, и меня не удивит, если средняя цена на бензин в США превысит пять долларов за галлон, может, даже начнет приближаться к шести", — сказал он.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
Джо БайденСШАРоссияКитайВ миреНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала