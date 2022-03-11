https://ria.ru/20220311/neft-1777574501.html

Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества

Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества - РИА Новости, 11.03.2022

Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества

Стоимость нефти в 300 долларов за баррель и выше может быть достигнута лишь в случае введения запрета на поставки российских энергоносителей в другие страны. У... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T02:15

2022-03-11T02:15

2022-03-11T02:15

экономика

сша

гусев

цены на нефть

россия

дмитрий гусев

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Стоимость нефти в 300 долларов за баррель и выше может быть достигнута лишь в случае введения запрета на поставки российских энергоносителей в другие страны. У большинства государств есть методы временного противостояния такому давлению, но, если оно сохранится надолго, все будет значительно хуже, пояснил агентству "Прайм" замглавы Независимого топливного союза России Дмитрий Гусев.По его словам, это чревато серьезным ущербом как для жителей США, привыкших повсюду перемещаться на личных авто, так и для европейцев, которые больше не смогут позволить себе работающие кондиционеры в летнюю жару.На текущий момент большинство крупных потребителей приобретают сырье по формуле, которая формирует среднемесячную цену, кроме того, у них есть накопленные резервы нефти. Но если ценовой коллапс продлится более трех месяцев, все эти возможности окажутся исчерпанными, что чревато крахом экономики, подытожил Гусев.

https://ria.ru/20220310/neft-1777460503.html

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гусев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, сша, гусев, цены на нефть, россия, дмитрий гусев