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Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества
Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества
Стоимость нефти в 300 долларов за баррель и выше может быть достигнута лишь в случае введения запрета на поставки российских энергоносителей в другие страны. У... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T02:15
2022-03-11T02:15
экономика
сша
гусев
цены на нефть
россия
дмитрий гусев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Стоимость нефти в 300 долларов за баррель и выше может быть достигнута лишь в случае введения запрета на поставки российских энергоносителей в другие страны. У большинства государств есть методы временного противостояния такому давлению, но, если оно сохранится надолго, все будет значительно хуже, пояснил агентству "Прайм" замглавы Независимого топливного союза России Дмитрий Гусев.По его словам, это чревато серьезным ущербом как для жителей США, привыкших повсюду перемещаться на личных авто, так и для европейцев, которые больше не смогут позволить себе работающие кондиционеры в летнюю жару.На текущий момент большинство крупных потребителей приобретают сырье по формуле, которая формирует среднемесячную цену, кроме того, у них есть накопленные резервы нефти. Но если ценовой коллапс продлится более трех месяцев, все эти возможности окажутся исчерпанными, что чревато крахом экономики, подытожил Гусев.
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экономика, сша, гусев, цены на нефть, россия, дмитрий гусев
02:15 11.03.2022
 
Эксперт напомнил, чем опасна сверхдорогая нефть для человечества

Эксперт Гусев: сверхдорогая нефть чревата серьезным ущербом для жителей США и Европы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Стоимость нефти в 300 долларов за баррель и выше может быть достигнута лишь в случае введения запрета на поставки российских энергоносителей в другие страны. У большинства государств есть методы временного противостояния такому давлению, но, если оно сохранится надолго, все будет значительно хуже, пояснил агентству "Прайм" замглавы Независимого топливного союза России Дмитрий Гусев.
По его словам, это чревато серьезным ущербом как для жителей США, привыкших повсюду перемещаться на личных авто, так и для европейцев, которые больше не смогут позволить себе работающие кондиционеры в летнюю жару.
На текущий момент большинство крупных потребителей приобретают сырье по формуле, которая формирует среднемесячную цену, кроме того, у них есть накопленные резервы нефти. Но если ценовой коллапс продлится более трех месяцев, все эти возможности окажутся исчерпанными, что чревато крахом экономики, подытожил Гусев.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 13:42
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ЭкономикаСШАГусевЦены на нефтьРоссияДмитрий Гусев
 
 
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