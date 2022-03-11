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Швейцария закрыла небо для самолетов, связанных с конфликтом на Украине
Швейцария закрыла небо для самолетов, связанных с конфликтом на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Швейцария закрыла небо для самолетов, связанных с конфликтом на Украине
Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролета через свою территорию самолетов сторон конфликта, а также других государств, если речь идет... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:49
2022-03-11T19:49
в мире
швейцария
россия
украина
санкции
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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролета через свою территорию самолетов сторон конфликта, а также других государств, если речь идет об ‎оказании военной поддержки сторонам конфликта, исключение оставлено для гуманитарных рейсов, говорится в заявлении Федерального совета, размещенном на сайте правительства в пятницу."В связи с российской агрессией против Украины Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества", - говорится в заявлении.Исключения будут сделаны только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, включая воздушную транспортировку раненых.Власти напомнили, что для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолетами требуется дипломатическое разрешение, которое, в особых случаях, требует согласования Федерального совета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777638953.html
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в мире, швейцария, россия, украина, санкции
19:49 11.03.2022
 
Швейцария закрыла небо для самолетов, связанных с конфликтом на Украине

Швейцария закрыла небо для самолетов из стран, связанных с конфликтом на Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролета через свою территорию самолетов сторон конфликта, а также других государств, если речь идет об ‎оказании военной поддержки сторонам конфликта, исключение оставлено для гуманитарных рейсов, говорится в заявлении Федерального совета, размещенном на сайте правительства в пятницу.
"В связи с российской агрессией против Украины Федеральный совет рассмотрел вопрос о том, как поступать с запросами на пролеты над территорией Швейцарии в контексте этого вооруженного конфликта. Совет принял решение, что не будут приняты пролеты в военных целях военных самолетов сторон конфликта, военных самолетов других государств с целью оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности, путем доставки военного имущества", - говорится в заявлении.
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Исключения будут сделаны только для гуманитарных рейсов военных самолетов сторон конфликта и третьих стран, включая воздушную транспортировку раненых.
Власти напомнили, что для использования воздушного пространства Швейцарии иностранными военными или государственными самолетами требуется дипломатическое разрешение, которое, в особых случаях, требует согласования Федерального совета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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