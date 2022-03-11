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Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ
Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ - РИА Новости, 11.03.2022
Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ
Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:00
2022-03-11T22:00
в мире
россия
латвия
нато
эстония
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден."Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство", - сказал Байден на демократической конференции.
https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html
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в мире, россия, латвия, нато, эстония, джо байден, сша
22:00 11.03.2022
 
Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ

Байден утверждает, что 12 тысяч американских военных на границе с Россией защитят НАТО

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден.
"Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство", - сказал Байден на демократической конференции.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО
 
В миреРоссияЛатвияНАТОЭстонияДжо БайденСША
 
 
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