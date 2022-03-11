https://ria.ru/20220311/nato-1777768296.html

Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ

Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ - РИА Новости, 11.03.2022

Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ

Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:00

2022-03-11T22:00

2022-03-11T22:00

в мире

россия

латвия

нато

эстония

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден."Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство", - сказал Байден на демократической конференции.

https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Петр Попадюк

в мире, россия, латвия, нато, эстония, джо байден, сша