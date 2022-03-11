https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html

Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО

Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 11.03.2022

Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО

США и НАТО не будут "вести войну с Россией на Украине", так как это чревато началом третьей мировой, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:42

2022-03-11T18:42

2022-03-11T23:20

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в мире

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джо байден

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США и НАТО не будут "вести войну с Россией на Украине", так как это чревато началом третьей мировой, заявил американский президент Джо Байден."Прямая конфронтация НАТО и России — это третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать", — сказал он в телеобращении к нации.При этом он отметил, что США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, — хоть это и приведет к мировой войне.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

сша

россия

украина

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Кирилл Волков

в мире, сша, нато, россия, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр