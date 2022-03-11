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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html
Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО
Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 11.03.2022
Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО
США и НАТО не будут "вести войну с Россией на Украине", так как это чревато началом третьей мировой, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:42
2022-03-11T23:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
нато
россия
украина
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США и НАТО не будут "вести войну с Россией на Украине", так как это чревато началом третьей мировой, заявил американский президент Джо Байден."Прямая конфронтация НАТО и России — это третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать", — сказал он в телеобращении к нации.При этом он отметил, что США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, — хоть это и приведет к мировой войне.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, сша, нато, россия, украина, джо байден, ситуация в днр и лнр
18:42 11.03.2022 (обновлено: 23:20 11.03.2022)
 
Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО

Президент США Байден: конфликт России и НАТО будет третьей мировой, ее нужно избежать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. США и НАТО не будут "вести войну с Россией на Украине", так как это чревато началом третьей мировой, заявил американский президент Джо Байден.
"Прямая конфронтация НАТО и России — это третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать", — сказал он в телеобращении к нации.
При этом он отметил, что США ответят на любой шаг России, угрожающий НАТО, — хоть это и приведет к мировой войне.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАНАТОРоссияУкраинаДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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