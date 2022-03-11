https://ria.ru/20220311/nato-1777632957.html

Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне

Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне - РИА Новости, 11.03.2022

Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что в июне в Мадриде будут приняты важные решения по... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:27

2022-03-11T12:27

2022-03-11T12:34

в мире

нато

мадрид (город)

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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что в июне в Мадриде будут приняты важные решения по этому поводу."В июне в Мадриде будут приняты важные решения для сдерживания", - приводит слова Столтенберга турецкий телеканал NTV.

https://ria.ru/20220311/nato-1777632438.html

мадрид (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, мадрид (город)