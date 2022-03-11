https://ria.ru/20220311/nato-1777632957.html
Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне
Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне - РИА Новости, 11.03.2022
Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что в июне в Мадриде будут приняты важные решения по... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:27
2022-03-11T12:27
2022-03-11T12:34
в мире
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АНТАЛЬЯ, 11 мар – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, будет ли альянс наращивать свой потенциал, заявил, что в июне в Мадриде будут приняты важные решения по этому поводу."В июне в Мадриде будут приняты важные решения для сдерживания", - приводит слова Столтенберга турецкий телеканал NTV.
https://ria.ru/20220311/nato-1777632438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, мадрид (город)
12:27 11.03.2022 (обновлено: 12:34 11.03.2022)
Глава НАТО анонсировал важные решения на встрече в Мадриде в июне
Глава НАТО заявил, что альянс примет важные решения о наращивании потенциала в июне