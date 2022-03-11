https://ria.ru/20220311/nasilie-1777578640.html

СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян

СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян

Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T02:03

2022-03-11T02:03

2022-03-11T02:03

в мире

владимир путин

россия

facebook

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации.Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.Как сообщает агентство, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, facebook, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)