СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян
Рейтер: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации.
Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
"Призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)", — цитирует агентство одно из писем.
В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.
На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).