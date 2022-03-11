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СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян
СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян
Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T02:03
2022-03-11T02:03
в мире
владимир путин
россия
facebook
tiktok
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации.Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.Как сообщает агентство, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
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в мире, владимир путин, россия, facebook, tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
02:03 11.03.2022
 
СМИ: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян

Рейтер: пользователям Facebook разрешили призывать к насилию против россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации.
Таким образом, речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
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Как сообщает агентство, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.

"Призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат в качестве целей других людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или способ (убийства)", — цитирует агентство одно из писем.

В циркулярах также отмечается, что призывы к насилию против россиян должны быть разрешены, если в сообщении явно говорится о конфликте на Украине. При этом призывы к насилию против российских солдат не относятся к военнопленным.
На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. Кроме того, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого — в воскресенье — китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
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В миреВладимир ПутинРоссияFacebookTikTokФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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