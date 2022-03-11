Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220311/moskva-1777628413.html
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой - РИА Новости, 11.03.2022
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой
Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:05
2022-03-11T12:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
сергей собянин
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766228234_0:4:2738:1544_1920x0_80_0_0_85d55621ea2921d6cb2b61c388cb75af.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Мэр Москвы Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе, участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.Отмечается, что для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет – это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки."Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица – лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.В ДИПП напомнили, что с 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер – услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.
https://ria.ru/20220221/kontrakty-1774024105.html
https://ria.ru/20220217/moskva-1773288863.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766228234_243:0:2738:1871_1920x0_80_0_0_bcf28772f3fdd6f7545ed3180c9e4b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, александр прохоров
12:05 11.03.2022
 

Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Мэр Москвы Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 11:35Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва в 2021 году заключила ГЧП-контракты на 100 млрд рублей
Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе, участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.
Отмечается, что для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет – это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.
Вид на здания делового центра Москва-сити в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 12:04Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва утвердила инвестиционную декларацию
"Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица – лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В ДИПП напомнили, что с 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер – услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСергей СобянинАлександр Прохоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала