https://ria.ru/20220311/moskva-1777628413.html

Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой

Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой - РИА Новости, 11.03.2022

Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой

Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:05

2022-03-11T12:05

2022-03-11T12:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

сергей собянин

александр прохоров

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Мэр Москвы Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе, участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.Отмечается, что для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет – это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки."Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица – лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.В ДИПП напомнили, что с 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер – услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.

https://ria.ru/20220221/kontrakty-1774024105.html

https://ria.ru/20220217/moskva-1773288863.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, александр прохоров