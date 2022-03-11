https://ria.ru/20220311/moskva-1777628413.html
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой - РИА Новости, 11.03.2022
Москва поддержит бизнес долгосрочной закупкой
Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:05
2022-03-11T12:05
2022-03-11T12:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
сергей собянин
александр прохоров
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Мэр Москвы Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе, участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.Отмечается, что для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет – это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки."Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица – лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.В ДИПП напомнили, что с 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер – услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.
https://ria.ru/20220221/kontrakty-1774024105.html
https://ria.ru/20220217/moskva-1773288863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, александр прохоров
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Мэр Москвы Сергей Собянин
объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы
и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе, участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.
Отмечается, что для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет – это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.
"Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица – лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь", – приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова
.
В ДИПП напомнили, что с 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер – услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.