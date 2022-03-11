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КМСП будет вести мониторинг предоставления кредитных каникул для МСБ
КМСП будет вести мониторинг предоставления кредитных каникул для МСБ - РИА Новости, 11.03.2022
КМСП будет вести мониторинг предоставления кредитных каникул для МСБ
Корпорация МСП (КМСП) будет вести мониторинг реализации банками механизма кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации со... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:00
2022-03-11T19:00
экономика
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) будет вести мониторинг реализации банками механизма кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации со ссылкой на генерального директора КМСП Александра Исаевича.Также по трем льготным программам кредитования с ЦБ РФ – "Антикризисной", "Инвестиционной" и "Оборотной" – КМСП будет отслеживать структуру портфелей банков с тем, чтобы кредиты выдавались тем, кто в этом нуждается."Очень важно, чтобы все банки обстоятельно подходили к предпринимателям и, если они соответствуют утвержденным критериям и параметрам, им незамедлительно должна даваться отсрочка. По кредитным каникулам у нас две группы предпринимателей. Первая — ИП, которые брали потребкредит на развитие бизнеса. Они смогут, независимо от сферы деятельности, обратиться в банк за отсрочкой, если их доход снизился более, чем на 30%. Но есть ограничение по сумме кредита. Вторая — субъекты МСП из правительственного перечня пострадавших отраслей", — сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.По льготным программам кредитования, отметил он, Корпорация МСП начнет отслеживать структуру портфелей банков."Во-первых, будем контролировать, чтобы выполнялись необходимые условия, а во-вторых, чтобы кредиты выдавались тем, кто в этом крайне нуждается. Отдельно станем контролировать ставки, которые Центробанк рекомендовал не повышать. Чтобы никаких допсоглашений ни у кого не просили, не требовали 100% обеспечение и в оформлении кредитов без обоснований не отказывали", – подчеркнул гендиректор КМСП.Он добавил, что в Корпорации понимают, какая колоссальная нагрузка сейчас легла на банки. При этом, по его словам, чтобы система продолжала стабильно работать, сейчас идет их фондирование."Со своей стороны, Корпорация дополнительно подстрахует банки. Мы увеличиваем предельный уровень риска по кредитам в рамках "зонтичного" механизма поручительств в 2 раза – до 10%", – заверил Исаевич, добавив, что при возникновении сложностей в коммуникации с банками предприниматели могут использовать "Сервис 360°" для обращения в Корпорацию за помощью.
https://ria.ru/20220311/moratoriy-1777712861.html
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экономика, корпорация мсп, россия
19:00 11.03.2022
 

КМСП будет вести мониторинг предоставления кредитных каникул для МСБ

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) будет вести мониторинг реализации банками механизма кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации со ссылкой на генерального директора КМСП Александра Исаевича.
Также по трем льготным программам кредитования с ЦБ РФ – "Антикризисной", "Инвестиционной" и "Оборотной" – КМСП будет отслеживать структуру портфелей банков с тем, чтобы кредиты выдавались тем, кто в этом нуждается.
Логотип корпорации МСП
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"Очень важно, чтобы все банки обстоятельно подходили к предпринимателям и, если они соответствуют утвержденным критериям и параметрам, им незамедлительно должна даваться отсрочка. По кредитным каникулам у нас две группы предпринимателей. Первая — ИП, которые брали потребкредит на развитие бизнеса. Они смогут, независимо от сферы деятельности, обратиться в банк за отсрочкой, если их доход снизился более, чем на 30%. Но есть ограничение по сумме кредита. Вторая — субъекты МСП из правительственного перечня пострадавших отраслей", — сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По льготным программам кредитования, отметил он, Корпорация МСП начнет отслеживать структуру портфелей банков.
"Во-первых, будем контролировать, чтобы выполнялись необходимые условия, а во-вторых, чтобы кредиты выдавались тем, кто в этом крайне нуждается. Отдельно станем контролировать ставки, которые Центробанк рекомендовал не повышать. Чтобы никаких допсоглашений ни у кого не просили, не требовали 100% обеспечение и в оформлении кредитов без обоснований не отказывали", – подчеркнул гендиректор КМСП.
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Он добавил, что в Корпорации понимают, какая колоссальная нагрузка сейчас легла на банки. При этом, по его словам, чтобы система продолжала стабильно работать, сейчас идет их фондирование.
"Со своей стороны, Корпорация дополнительно подстрахует банки. Мы увеличиваем предельный уровень риска по кредитам в рамках "зонтичного" механизма поручительств в 2 раза – до 10%", – заверил Исаевич, добавив, что при возникновении сложностей в коммуникации с банками предприниматели могут использовать "Сервис 360°" для обращения в Корпорацию за помощью.
 
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