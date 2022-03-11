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Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.03.2022
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин
Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:02
2022-03-11T14:37
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики сферы - спорт, культуру, науку, сталкиваются с проблемами за рубежом и обычные россияне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации - практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он добавил, что "идет откровенно лоббирование коммерческих интересов".Кроме того, по словам российского премьера, "напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, - это спорт, культура, наука". "Проблемы появляются у наших соотечественников, которые учатся или просто проживают за рубежом", - продолжил Мишустин."Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране, это несет риски для качества жизни граждан", - добавил глава правительства.При этом он назвал "позитивным сигналом" то, что "большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам".
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михаил мишустин, экономика, россия
14:02 11.03.2022 (обновлено: 14:37 11.03.2022)
 
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что действия США отправили в утиль правила международной торговли

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики сферы - спорт, культуру, науку, сталкиваются с проблемами за рубежом и обычные россияне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации - практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он добавил, что "идет откровенно лоббирование коммерческих интересов".
Кроме того, по словам российского премьера, "напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, - это спорт, культура, наука". "Проблемы появляются у наших соотечественников, которые учатся или просто проживают за рубежом", - продолжил Мишустин.
"Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране, это несет риски для качества жизни граждан", - добавил глава правительства.
При этом он назвал "позитивным сигналом" то, что "большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам".
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