https://ria.ru/20220311/mishustin-1777657159.html

Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин

Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.03.2022

Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин

Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:02

2022-03-11T14:02

2022-03-11T14:37

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики сферы - спорт, культуру, науку, сталкиваются с проблемами за рубежом и обычные россияне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации - практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он добавил, что "идет откровенно лоббирование коммерческих интересов".Кроме того, по словам российского премьера, "напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, - это спорт, культура, наука". "Проблемы появляются у наших соотечественников, которые учатся или просто проживают за рубежом", - продолжил Мишустин."Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране, это несет риски для качества жизни граждан", - добавил глава правительства.При этом он назвал "позитивным сигналом" то, что "большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам".

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/lukashenko-1777659853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, экономика, россия