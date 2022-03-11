https://ria.ru/20220311/mishustin-1777657159.html
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.03.2022
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин
Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:02
2022-03-11T14:02
2022-03-11T14:37
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777665190_0:243:2851:1847_1920x0_80_0_0_11d4541480bfde495feeb9f5b9b1a76d.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики сферы - спорт, культуру, науку, сталкиваются с проблемами за рубежом и обычные россияне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации - практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он добавил, что "идет откровенно лоббирование коммерческих интересов".Кроме того, по словам российского премьера, "напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, - это спорт, культура, наука". "Проблемы появляются у наших соотечественников, которые учатся или просто проживают за рубежом", - продолжил Мишустин."Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране, это несет риски для качества жизни граждан", - добавил глава правительства.При этом он назвал "позитивным сигналом" то, что "большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам".
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/lukashenko-1777659853.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777665190_1509:467:2851:1474_1920x0_80_0_0_df8c610794adbf692809460856a5da6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
14:02 11.03.2022 (обновлено: 14:37 11.03.2022)
Действия США отправили в утиль правила торговли, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что действия США отправили в утиль правила международной торговли
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Действия США и их союзников привели к тому, что правила международной торговли отправлены практически в утиль, а напряжение затронуло даже далекие от политики сферы - спорт, культуру, науку, сталкиваются с проблемами за рубежом и обычные россияне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации - практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он добавил, что "идет откровенно лоббирование коммерческих интересов".
Кроме того, по словам российского премьера, "напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, - это спорт, культура, наука". "Проблемы появляются у наших соотечественников, которые учатся или просто проживают за рубежом", - продолжил Мишустин
.
"Под давлением своих правительств иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в нашей стране, это несет риски для качества жизни граждан", - добавил глава правительства.
При этом он назвал "позитивным сигналом" то, что "большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам".