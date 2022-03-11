https://ria.ru/20220311/mir-1777766261.html

Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса

Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса - РИА Новости, 11.03.2022

Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса

В данный момент возможно замедление работы Mir Pay из-за большого количества загрузок новых карт, сообщил сервис. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:35

2022-03-11T21:35

2022-03-11T23:31

карта "мир"

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общество

google android

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В данный момент возможно замедление работы Mir Pay из-за большого количества загрузок новых карт, сообщил сервис."Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена", - говорится в сообщении на сайте.Mir Pay - мобильное приложение платежной системы "Мир", предназначенное для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев устройств на ОС Android.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777763461.html

россия

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2022

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

карта "мир", россия, общество, google android