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Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса
Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса - РИА Новости, 11.03.2022
Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса
В данный момент возможно замедление работы Mir Pay из-за большого количества загрузок новых карт, сообщил сервис. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:35
2022-03-11T23:31
карта "мир"
россия
общество
google android
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В данный момент возможно замедление работы Mir Pay из-за большого количества загрузок новых карт, сообщил сервис."Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена", - говорится в сообщении на сайте.Mir Pay - мобильное приложение платежной системы "Мир", предназначенное для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев устройств на ОС Android.
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россия
РИА Новости
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Петр Попадюк
Новости
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РИА Новости
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карта "мир", россия, общество, google android
21:35 11.03.2022 (обновлено: 23:31 11.03.2022)
 
Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе сервиса

Mir Pay предупредил пользователей о замедлениях в работе сервиса из-за загрузок новых карт

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В данный момент возможно замедление работы Mir Pay из-за большого количества загрузок новых карт, сообщил сервис.
"Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее. В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена", - говорится в сообщении на сайте.
Mir Pay - мобильное приложение платежной системы "Мир", предназначенное для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев устройств на ОС Android.
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