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Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине
Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине
Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению мира на Украине, заявил в пятницу на ежегодной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:25
2022-03-11T06:25
в мире
владимир путин
сша
россия
китай
пекин
ли кэцян
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению мира на Украине, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.Он подчеркнул, что Китай "готов вместе с международным сообществом играть активную роль в восстановлении мира".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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сша
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в мире, владимир путин, сша, россия, китай, пекин, ли кэцян
06:25 11.03.2022
 
Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине

Премьер Госсовета Китая Кэцян: страна продолжит помогать в восстановлении мира на Украине

© REUTERS / Gleb GaranichПолицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению мира на Украине, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Что касается ситуации на Украине, Китай считает необходимым уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к закономерным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности", — заявил Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что Китай "готов вместе с международным сообществом играть активную роль в восстановлении мира".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
06:19
В Китае рассказали, как санкции повлияют на мировую экономику
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияКитайПекинЛи Кэцян
 
 
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