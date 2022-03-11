https://ria.ru/20220311/mir-1777583791.html

Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине

Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине

Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению мира на Украине, заявил в пятницу на ежегодной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:25

2022-03-11T06:25

2022-03-11T06:25

в мире

владимир путин

сша

россия

китай

пекин

ли кэцян

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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению мира на Украине, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.Он подчеркнул, что Китай "готов вместе с международным сообществом играть активную роль в восстановлении мира".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

сша

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, китай, пекин, ли кэцян