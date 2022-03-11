Китай заявил, что продолжит способствовать восстановлению мира на Украине
Премьер Госсовета Китая Кэцян: страна продолжит помогать в восстановлении мира на Украине
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению мира на Украине, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Что касается ситуации на Украине, Китай считает необходимым уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, а также серьезно относиться к закономерным обеспокоенностям всех стран в сфере безопасности", — заявил Ли Кэцян.
Он подчеркнул, что Китай "готов вместе с международным сообществом играть активную роль в восстановлении мира".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.