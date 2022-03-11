https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777718666.html
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования" - РИА Новости, 11.03.2022
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"
Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:38
2022-03-11T17:38
2022-03-11T18:38
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti со ссылкой на источник."Самолет возвращается в Белград. Противодиверсионное подразделение МВД на месте ожидает воздушное судно для досмотра", - передает портал издания.Полиция, авиакомпания и администрация аэропорта Никола Тесла пока воздерживаются от комментариев.
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сербия, россия, белград (город), москва, новости - туризм
17:38 11.03.2022 (обновлено: 18:38 11.03.2022)
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за сообщения о минировании