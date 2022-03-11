https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777718666.html

Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"

Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования" - РИА Новости, 11.03.2022

Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"

Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:38

2022-03-11T17:38

2022-03-11T18:38

происшествия

сербия

россия

белград (город)

москва

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/57/1551965789_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2a5dd11cfd826d3ce080afa3672956a.jpg

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti со ссылкой на источник."Самолет возвращается в Белград. Противодиверсионное подразделение МВД на месте ожидает воздушное судно для досмотра", - передает портал издания.Полиция, авиакомпания и администрация аэропорта Никола Тесла пока воздерживаются от комментариев.

https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html

сербия

россия

белград (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сербия, россия, белград (город), москва, новости - туризм