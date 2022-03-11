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Туризм
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777718666.html
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования" - РИА Новости, 11.03.2022
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"
Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:38
2022-03-11T18:38
происшествия
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россия
белград (город)
москва
туризм
новости - туризм
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БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti со ссылкой на источник."Самолет возвращается в Белград. Противодиверсионное подразделение МВД на месте ожидает воздушное судно для досмотра", - передает портал издания.Полиция, авиакомпания и администрация аэропорта Никола Тесла пока воздерживаются от комментариев.
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происшествия, сербия, россия, белград (город), москва, новости - туризм
17:38 11.03.2022 (обновлено: 18:38 11.03.2022)
 
Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за "минирования"

Самолет, летевший в Москву, возвращается в Белград из-за сообщения о минировании

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на Белград
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Поступила информация о взрывном устройстве в самолете Белград - Москва авиакомпании Air Serbia, борт возвращается в Белград, сообщило издание Vecernje Novosti со ссылкой на источник.
"Самолет возвращается в Белград. Противодиверсионное подразделение МВД на месте ожидает воздушное судно для досмотра", - передает портал издания.
Полиция, авиакомпания и администрация аэропорта Никола Тесла пока воздерживаются от комментариев.
Сотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
 
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