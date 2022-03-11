https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html

В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"

В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании" - РИА Новости, 11.03.2022

В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"

В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:54

2022-03-11T13:54

2022-03-11T14:56

происшествия

россия

белоруссия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ложные сообщения о минировании зданий

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает ЦОС ФСБ.Отмечается, что силовики выявили орггруппы, куда входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года, они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в РФ и Белоруссии. Среди задержанных - двое предполагаемых лидеров, 16-летних подростков из Подмосковья и Витебской области (Белоруссия)."ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны 8 участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", - говорится в сообщении.Добавляется, что возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ, предусматривающей ответственность до 5 лет лишения свободы. Подсчитывается причиненный ущерб для вменения к возмещению виновным.

https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html

https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии