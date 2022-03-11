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В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании" - РИА Новости, 11.03.2022
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:54
2022-03-11T14:56
происшествия
россия
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ложные сообщения о минировании зданий
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает ЦОС ФСБ.Отмечается, что силовики выявили орггруппы, куда входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года, они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в РФ и Белоруссии. Среди задержанных - двое предполагаемых лидеров, 16-летних подростков из Подмосковья и Витебской области (Белоруссия)."ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны 8 участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", - говорится в сообщении.Добавляется, что возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ, предусматривающей ответственность до 5 лет лишения свободы. Подсчитывается причиненный ущерб для вменения к возмещению виновным.
https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html
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происшествия, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии
13:54 11.03.2022 (обновлено: 14:56 11.03.2022)
 
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"

В России и Белоруссии задержали подростков, рассылавших письма о "минировании"

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео
Сотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает ЦОС ФСБ.
Отмечается, что силовики выявили орггруппы, куда входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года, они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в РФ и Белоруссии. Среди задержанных - двое предполагаемых лидеров, 16-летних подростков из Подмосковья и Витебской области (Белоруссия).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 12:52
В Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о "минировании"
"ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны 8 участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", - говорится в сообщении.
Добавляется, что возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ, предусматривающей ответственность до 5 лет лишения свободы. Подсчитывается причиненный ущерб для вменения к возмещению виновным.
Сапер - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 10:50
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании
 
ПроисшествияРоссияБелоруссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Ложные сообщения о минировании зданийМассовые звонки о "минировании" зданий в России
 
 
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