https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании" - РИА Новости, 11.03.2022
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:54
2022-03-11T13:54
2022-03-11T14:56
происшествия
россия
белоруссия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ложные сообщения о минировании зданий
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В РФ и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, младшему из которых 13 лет, рассылавшие письма о "минировании" детсадов, школ, ТЦ, сообщает ЦОС ФСБ.Отмечается, что силовики выявили орггруппы, куда входили молодые люди в возрасте от 13 лет до 21 года, они подозреваются в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах в РФ и Белоруссии. Среди задержанных - двое предполагаемых лидеров, 16-летних подростков из Подмосковья и Витебской области (Белоруссия)."ФСБ РФ совместно с МВД и СК РФ во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны 8 участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти", - говорится в сообщении.Добавляется, что возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ, предусматривающей ответственность до 5 лет лишения свободы. Подсчитывается причиненный ущерб для вменения к возмещению виновным.
https://ria.ru/20220122/minirovanie-1769045747.html
https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белоруссия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии
13:54 11.03.2022 (обновлено: 14:56 11.03.2022)
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
В России и Белоруссии задержали подростков, рассылавших письма о "минировании"