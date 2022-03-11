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В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян
В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022
В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян
ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:07
2022-03-11T22:07
в мире
украина
meta (метавселенная)
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян."Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны", - сказал Дюжаррик на брифинге.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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в мире, украина, meta (метавселенная), стефан дюжаррик, оон
22:07 11.03.2022
 
В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян

ООН о разрешении Meta призывов к насилию против россиян: мы против разжигания ненависти

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян.
"Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 21:56
В Meta заявили, что новая политика будет применяться только на Украине
 
В миреУкраинаMeta (метавселенная)Стефан ДюжаррикООН
 
 
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