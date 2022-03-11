В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян
ООН о разрешении Meta призывов к насилию против россиян: мы против разжигания ненависти
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян.
"Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.