https://ria.ru/20220311/meta-1777769520.html

В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян

В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022

В ООН прокомментировали разрешение Meta призывов к насилию против россиян

ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:07

2022-03-11T22:07

2022-03-11T22:07

в мире

украина

meta (метавселенная)

стефан дюжаррик

оон

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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН выступает против любого разжигания ненависти и призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение Meta позволить призывы к насилию против россиян."Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны", - сказал Дюжаррик на брифинге.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777767873.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, meta (метавселенная), стефан дюжаррик, оон