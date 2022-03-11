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СК возбудил дело против Meta по двум статьям
СК возбудил дело против Meta по двум статьям - РИА Новости, 11.03.2022
СК возбудил дело против Meta по двум статьям
Следственный комитет возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta (экс-Facebook), разрешившей призывы к насилию против представителей российских... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:07
2022-03-11T16:19
происшествия
meta (метавселенная)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta (экс-Facebook), разрешившей призывы к насилию против представителей российских Вооруженных сил."В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Там же отмечается, что ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил "о временном снятии компанией &lt;...&gt; на своих платформах запрета на призывы к насилию против российских военных, назвав это формой политического самовыражения".Эти действия, считают в ведомстве, содержат признаки публичного призыва к осуществлению экстремистской деятельности, либо содействие терроризму — статья 280, 205.1 Уголовного кодекса.Правовую оценку высказываниям руководства компании пока не дали.
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происшествия, meta (метавселенная), следственный комитет россии (ск рф), россия
15:07 11.03.2022 (обновлено: 16:19 11.03.2022)
 
СК возбудил дело против Meta по двум статьям

СК возбудил дело против Meta, разрешившей призывы к насилию против ВС России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta (экс-Facebook), разрешившей призывы к насилию против представителей российских Вооруженных сил.
"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там же отмечается, что ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил "о временном снятии компанией <...> на своих платформах запрета на призывы к насилию против российских военных, назвав это формой политического самовыражения".
Эти действия, считают в ведомстве, содержат признаки публичного призыва к осуществлению экстремистской деятельности, либо содействие терроризму — статья 280, 205.1 Уголовного кодекса.
Правовую оценку высказываниям руководства компании пока не дали.
Здание генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
15:02
Генпрокуратура призвала признать Meta экстремистской организацией
 
ПроисшествияMeta (метавселенная)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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