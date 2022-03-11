https://ria.ru/20220311/meta-1777675457.html

СК возбудил дело против Meta по двум статьям

СК возбудил дело против Meta по двум статьям - РИА Новости, 11.03.2022

СК возбудил дело против Meta по двум статьям

Следственный комитет возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta (экс-Facebook), разрешившей призывы к насилию против представителей российских... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:07

2022-03-11T15:07

2022-03-11T16:19

происшествия

meta (метавселенная)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10579009fa743076d55ec1f57eec409.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta (экс-Facebook), разрешившей призывы к насилию против представителей российских Вооруженных сил."В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Там же отмечается, что ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил "о временном снятии компанией <...> на своих платформах запрета на призывы к насилию против российских военных, назвав это формой политического самовыражения".Эти действия, считают в ведомстве, содержат признаки публичного призыва к осуществлению экстремистской деятельности, либо содействие терроризму — статья 280, 205.1 Уголовного кодекса.Правовую оценку высказываниям руководства компании пока не дали.

https://ria.ru/20220311/meta-1777674009.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, meta (метавселенная), следственный комитет россии (ск рф), россия