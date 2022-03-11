14:51 11.03.2022 (обновлено: 15:07 11.03.2022)
МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии
МИД потребовал от Meta реакции по ситуации с призывами о насилии против россиян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Западные СМИ пишут о том, что из-за ситуации на Украине американский цифровая монополия "Мета" разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против граждан России. Ждём официальной реакции корпорации. Попутно вопрос, если такие "инструкции" есть, кто конкретно в корпорации инициировал и утвердил подобный документ?" - написала Захарова в Telegram-канале.