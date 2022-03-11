https://ria.ru/20220311/meta-1777670929.html

МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии

МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии - РИА Новости, 11.03.2022

МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии

Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:51

2022-03-11T14:51

2022-03-11T15:07

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Западные СМИ пишут о том, что из-за ситуации на Украине американский цифровая монополия "Мета" разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против граждан России. Ждём официальной реакции корпорации. Попутно вопрос, если такие "инструкции" есть, кто конкретно в корпорации инициировал и утвердил подобный документ?" - написала Захарова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220311/meta-1777667874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, facebook