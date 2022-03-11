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МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии
МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии - РИА Новости, 11.03.2022
МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии
Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:51
2022-03-11T15:07
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Западные СМИ пишут о том, что из-за ситуации на Украине американский цифровая монополия "Мета" разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против граждан России. Ждём официальной реакции корпорации. Попутно вопрос, если такие "инструкции" есть, кто конкретно в корпорации инициировал и утвердил подобный документ?" - написала Захарова в Telegram-канале.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, facebook
14:51 11.03.2022 (обновлено: 15:07 11.03.2022)
 
МИД потребовал реакции Meta на ситуацию с призывами о насилии

МИД потребовал от Meta реакции по ситуации с призывами о насилии против россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москва ждет от корпорации Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Западные СМИ пишут о том, что из-за ситуации на Украине американский цифровая монополия "Мета" разрешит пользователям Facebook и Instagram в "некоторых странах" призывать к насилию против граждан России. Ждём официальной реакции корпорации. Попутно вопрос, если такие "инструкции" есть, кто конкретно в корпорации инициировал и утвердил подобный документ?" - написала Захарова в Telegram-канале.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:40
В Сети возмутились разрешению Meta призывать к насилию против россиян
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияFacebook
 
 
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