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ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян

ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022

ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян

Решение Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, заявила на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:31

2022-03-11T13:31

2022-03-11T14:19

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ЖЕНЕВА, 11 мар — РИА Новости. Решение Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, заявила на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.Тросселл обратила внимание на недостаток ясности, так как подобное решение может привести к ненавистническим высказываниям против россиян в целом."Это вызвало бы большую озабоченность", — добавила она.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщало, что компания Meta в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.Уточнялось, что временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/meta-1777653687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, румыния, словакия, россия, facebook