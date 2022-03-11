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ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян
ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян - РИА Новости, 11.03.2022
ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян
Решение Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, заявила на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:31
2022-03-11T14:19
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ЖЕНЕВА, 11 мар — РИА Новости. Решение Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, заявила на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.Тросселл обратила внимание на недостаток ясности, так как подобное решение может привести к ненавистническим высказываниям против россиян в целом."Это вызвало бы большую озабоченность", — добавила она.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщало, что компания Meta в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.Уточнялось, что временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/meta-1777653687.html
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, румыния, словакия, россия, facebook
13:31 11.03.2022 (обновлено: 14:19 11.03.2022)
 
ООН обеспокоена решением Meta о призывах к насилию против россиян

В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 мар — РИА Новости. Решение Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, заявила на брифинге официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
"Я говорила с коллегами, которые занимаются этими темами. И они говорят, что поднимут этот вопрос с Мeta, чтобы понять больше", — сказала она.
Тросселл обратила внимание на недостаток ясности, так как подобное решение может привести к ненавистническим высказываниям против россиян в целом.
"Это вызвало бы большую озабоченность", — добавила она.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
13:47В России
В Госдуме не исключили признания Meta экстремистской организацией
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщало, что компания Meta в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
Уточнялось, что временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.
Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:58В мире
В Госдуме призвали открыть уголовное дело в отношении Meta
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
 
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