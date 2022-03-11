https://ria.ru/20220311/meta-1777614455.html

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta - РИА Новости, 11.03.2022

В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:09

2022-03-11T11:09

2022-03-11T11:09

в мире

россия

словакия

румыния

facebook

госдума рф

василий пискарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_922093073dcd11182f19906e114f237b.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело.Депутат напомнил, что руководство американской компании Meta, контролирующей Facebook и Instagram, официально заявило, что отменяет запрет на призывы к насилию в них против России и россиян, при этом он отметил, что снятие запрета затрагивает только несколько стран – Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину."Гражданин (глава компании Марк) Цукерберг, который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах. И если сегодня он чувствует себя безнаказанным, то завтра посланный бумеранг может вернуться. Посеянные зёрна зла обязательно дадут всходы, и не только в отдельных странах Европы, но и в самих Соединенных Штатах", - заявил Пискарев.Также он призвал применить в отношении Цукерберга процессуальные действия."Полагаю, что компетентные органы должны предпринять процессуальные действия и возбудить в отношении виновных сотрудников Meta уголовное дело, так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц, налицо", - заявил Пискарев.Также он отметил, что "фактически из-за океана начинают открытую фашизацию Восточной Европы"."Руками Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру наших границ была "одна сплошная бандеровская Украина", а жители этих стран готовились уничтожать русских", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20220311/meta-1777604075.html

https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html

россия

словакия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, словакия, румыния, facebook, госдума рф, василий пискарев