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В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:09
2022-03-11T11:09
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело.Депутат напомнил, что руководство американской компании Meta, контролирующей Facebook и Instagram, официально заявило, что отменяет запрет на призывы к насилию в них против России и россиян, при этом он отметил, что снятие запрета затрагивает только несколько стран – Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину."Гражданин (глава компании Марк) Цукерберг, который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах. И если сегодня он чувствует себя безнаказанным, то завтра посланный бумеранг может вернуться. Посеянные зёрна зла обязательно дадут всходы, и не только в отдельных странах Европы, но и в самих Соединенных Штатах", - заявил Пискарев.Также он призвал применить в отношении Цукерберга процессуальные действия."Полагаю, что компетентные органы должны предпринять процессуальные действия и возбудить в отношении виновных сотрудников Meta уголовное дело, так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц, налицо", - заявил Пискарев.Также он отметил, что "фактически из-за океана начинают открытую фашизацию Восточной Европы"."Руками Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру наших границ была "одна сплошная бандеровская Украина", а жители этих стран готовились уничтожать русских", - сообщил депутат.
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в мире, россия, словакия, румыния, facebook, госдума рф, василий пискарев
11:09 11.03.2022
 
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta

Депутат Госдумы Пискарев призвал возбудить уголовное дело против сотрудников Meta

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело.
Депутат напомнил, что руководство американской компании Meta, контролирующей Facebook и Instagram, официально заявило, что отменяет запрет на призывы к насилию в них против России и россиян, при этом он отметил, что снятие запрета затрагивает только несколько стран – Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:21
Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру по ситуации с Meta
"Гражданин (глава компании Марк) Цукерберг, который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах. И если сегодня он чувствует себя безнаказанным, то завтра посланный бумеранг может вернуться. Посеянные зёрна зла обязательно дадут всходы, и не только в отдельных странах Европы, но и в самих Соединенных Штатах", - заявил Пискарев.
Также он призвал применить в отношении Цукерберга процессуальные действия.
"Полагаю, что компетентные органы должны предпринять процессуальные действия и возбудить в отношении виновных сотрудников Meta уголовное дело, так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц, налицо", - заявил Пискарев.
Также он отметил, что "фактически из-за океана начинают открытую фашизацию Восточной Европы".
"Руками Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру наших границ была "одна сплошная бандеровская Украина", а жители этих стран готовились уничтожать русских", - сообщил депутат.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
06:29
Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
 
В миреРоссияСловакияРумынияFacebookГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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