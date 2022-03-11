https://ria.ru/20220311/meta-1777614455.html
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta - РИА Новости, 11.03.2022
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta
Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:09
2022-03-11T11:09
2022-03-11T11:09
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело.Депутат напомнил, что руководство американской компании Meta, контролирующей Facebook и Instagram, официально заявило, что отменяет запрет на призывы к насилию в них против России и россиян, при этом он отметил, что снятие запрета затрагивает только несколько стран – Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину."Гражданин (глава компании Марк) Цукерберг, который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах. И если сегодня он чувствует себя безнаказанным, то завтра посланный бумеранг может вернуться. Посеянные зёрна зла обязательно дадут всходы, и не только в отдельных странах Европы, но и в самих Соединенных Штатах", - заявил Пискарев.Также он призвал применить в отношении Цукерберга процессуальные действия."Полагаю, что компетентные органы должны предпринять процессуальные действия и возбудить в отношении виновных сотрудников Meta уголовное дело, так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц, налицо", - заявил Пискарев.Также он отметил, что "фактически из-за океана начинают открытую фашизацию Восточной Европы"."Руками Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру наших границ была "одна сплошная бандеровская Украина", а жители этих стран готовились уничтожать русских", - сообщил депутат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, румыния, facebook, госдума рф, василий пискарев
В Госдуме призвали возбудить уголовное дело против сотрудников Meta
Депутат Госдумы Пискарев призвал возбудить уголовное дело против сотрудников Meta
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал возбудить в отношении сотрудников компании МЕТА, участвующих в распространении призывов к насилию в отношении граждан РФ, уголовное дело.
Депутат напомнил, что руководство американской компании Meta, контролирующей Facebook
и Instagram, официально заявило, что отменяет запрет на призывы к насилию в них против России
и россиян, при этом он отметил, что снятие запрета затрагивает только несколько стран – Латвию
, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию
, Венгрию, Румынию
, Россию и Украину.
"Гражданин (глава компании Марк) Цукерберг, который давно уже диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран, в эти дни пересек опасную черту. Содействие террористической и экстремистской деятельности является преступлением, как в России, так и в других странах. И если сегодня он чувствует себя безнаказанным, то завтра посланный бумеранг может вернуться. Посеянные зёрна зла обязательно дадут всходы, и не только в отдельных странах Европы
, но и в самих Соединенных Штатах", - заявил Пискарев.
Также он призвал применить в отношении Цукерберга процессуальные действия.
"Полагаю, что компетентные органы должны предпринять процессуальные действия и возбудить в отношении виновных сотрудников Meta уголовное дело, так как состав преступления в виде содействия террористической деятельности, совершенного группой лиц, налицо", - заявил Пискарев.
Также он отметил, что "фактически из-за океана начинают открытую фашизацию Восточной Европы".
"Руками Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру наших границ была "одна сплошная бандеровская Украина", а жители этих стран готовились уничтожать русских", - сообщил депутат.