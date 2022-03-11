Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/meta-1777608174.html
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму
Решение компании Meta о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских солдат в своих соцсетях сродни экстремизму и может повлечь ответные... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:39
2022-03-11T10:39
технологии
meta (метавселенная)
facebook
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_922093073dcd11182f19906e114f237b.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение компании Meta о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских солдат в своих соцсетях сродни экстремизму и может повлечь ответные ограничительные меры со стороны России вплоть до возбуждения уголовных дел, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Это подпадает под определение экстремизм, которое содержится в международных конвенциях. Все это вызывает удивление и сожаление. Думаю, Россия должна принять меры в отношении компании Meta. Надо требовать от США прекращения деятельности этой организации, потому что это явное нарушение не только моральных, но и юридических норм", - сказал эксперт.Он добавил, что в случае, если США не пойдут на подобные ограничения в деятельности компании, российские правоохранители могут возбудить уголовные дела против тех, кто принимал эти решения в компании Meta с требованием их выдачи в третьих странах."У нас соглашение по борьбе с экстремизмом только в рамках ШОС действует, но если мы возбудим уголовные дела и будут введены в действие договоры по правовой помощи с теми странами, с которыми мы поддерживаем отношения, то лицам, которые принимали решения, будет ограничен въезд в эти страны. Потому что в случае их попадания они могут по нашему запросу быть задержаны и переданы России", - пояснил юрист.По его мнению, России надо требовать от США запрета деятельности компании, потому что это решение квалифицируется как преступная деятельность, и в американском законодательстве экстремизм тоже является преступлением."Они пользуются тем, что из США их выгонять не будут - отсюда эта безнаказанность. Можно принять и другие ответные меры, которые ограничили бы возможность США запрашивать каких-либо участников преступлений подобного характера от РФ, других государств. Тогда они сразу изменят свое поведение и будут стараться найти пути сотрудничества", - подчеркнул эксперт.Он напомнил, что Генассамблея ООН в прошлом году приняла специальную резолюцию по правилам ответственного поведения в интернете. "Один из принципов четко закрепляет обязанность государств, правда, на добровольном основании, принимать меры по недопущению использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях. Экстремизм в данном случае под это подпадает", - пояснил Капустин.Он добавил, что Россия вправе требовать соблюдения этого обязательства от США по дипломатическим каналам.
https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html
https://ria.ru/20220311/facebook-1777604293.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e026f2cc65d2950599f65df383779b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, meta (метавселенная), facebook, россия
10:39 11.03.2022
 
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму

Эксперт Капустин: Россия может возбудить уголовные дела из-за действий Meta

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение компании Meta о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских солдат в своих соцсетях сродни экстремизму и может повлечь ответные ограничительные меры со стороны России вплоть до возбуждения уголовных дел, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"Это подпадает под определение экстремизм, которое содержится в международных конвенциях. Все это вызывает удивление и сожаление. Думаю, Россия должна принять меры в отношении компании Meta. Надо требовать от США прекращения деятельности этой организации, потому что это явное нарушение не только моральных, но и юридических норм", - сказал эксперт.
Он добавил, что в случае, если США не пойдут на подобные ограничения в деятельности компании, российские правоохранители могут возбудить уголовные дела против тех, кто принимал эти решения в компании Meta с требованием их выдачи в третьих странах.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:33Медиавойны
В Совете Федерации призвали запретить Facebook в России
"У нас соглашение по борьбе с экстремизмом только в рамках ШОС действует, но если мы возбудим уголовные дела и будут введены в действие договоры по правовой помощи с теми странами, с которыми мы поддерживаем отношения, то лицам, которые принимали решения, будет ограничен въезд в эти страны. Потому что в случае их попадания они могут по нашему запросу быть задержаны и переданы России", - пояснил юрист.
По его мнению, России надо требовать от США запрета деятельности компании, потому что это решение квалифицируется как преступная деятельность, и в американском законодательстве экстремизм тоже является преступлением.
"Они пользуются тем, что из США их выгонять не будут - отсюда эта безнаказанность. Можно принять и другие ответные меры, которые ограничили бы возможность США запрашивать каких-либо участников преступлений подобного характера от РФ, других государств. Тогда они сразу изменят свое поведение и будут стараться найти пути сотрудничества", - подчеркнул эксперт.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:21
Новосибирский губернатор объявил об отказе от Facebook и Instagram
Он напомнил, что Генассамблея ООН в прошлом году приняла специальную резолюцию по правилам ответственного поведения в интернете. "Один из принципов четко закрепляет обязанность государств, правда, на добровольном основании, принимать меры по недопущению использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях. Экстремизм в данном случае под это подпадает", - пояснил Капустин.
Он добавил, что Россия вправе требовать соблюдения этого обязательства от США по дипломатическим каналам.
 
ТехнологииMeta (метавселенная)FacebookРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала