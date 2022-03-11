https://ria.ru/20220311/meta-1777608174.html
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму
Решение компании Meta о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских солдат в своих соцсетях сродни экстремизму и может повлечь ответные... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:39
2022-03-11T10:39
2022-03-11T10:39
технологии
meta (метавселенная)
facebook
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение компании Meta о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских солдат в своих соцсетях сродни экстремизму и может повлечь ответные ограничительные меры со стороны России вплоть до возбуждения уголовных дел, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."Это подпадает под определение экстремизм, которое содержится в международных конвенциях. Все это вызывает удивление и сожаление. Думаю, Россия должна принять меры в отношении компании Meta. Надо требовать от США прекращения деятельности этой организации, потому что это явное нарушение не только моральных, но и юридических норм", - сказал эксперт.Он добавил, что в случае, если США не пойдут на подобные ограничения в деятельности компании, российские правоохранители могут возбудить уголовные дела против тех, кто принимал эти решения в компании Meta с требованием их выдачи в третьих странах."У нас соглашение по борьбе с экстремизмом только в рамках ШОС действует, но если мы возбудим уголовные дела и будут введены в действие договоры по правовой помощи с теми странами, с которыми мы поддерживаем отношения, то лицам, которые принимали решения, будет ограничен въезд в эти страны. Потому что в случае их попадания они могут по нашему запросу быть задержаны и переданы России", - пояснил юрист.По его мнению, России надо требовать от США запрета деятельности компании, потому что это решение квалифицируется как преступная деятельность, и в американском законодательстве экстремизм тоже является преступлением."Они пользуются тем, что из США их выгонять не будут - отсюда эта безнаказанность. Можно принять и другие ответные меры, которые ограничили бы возможность США запрашивать каких-либо участников преступлений подобного характера от РФ, других государств. Тогда они сразу изменят свое поведение и будут стараться найти пути сотрудничества", - подчеркнул эксперт.Он напомнил, что Генассамблея ООН в прошлом году приняла специальную резолюцию по правилам ответственного поведения в интернете. "Один из принципов четко закрепляет обязанность государств, правда, на добровольном основании, принимать меры по недопущению использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях. Экстремизм в данном случае под это подпадает", - пояснил Капустин.Он добавил, что Россия вправе требовать соблюдения этого обязательства от США по дипломатическим каналам.
https://ria.ru/20220311/facebook-1777606858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, meta (метавселенная), facebook, россия
Эксперт приравнял действия Meta к экстремизму
Эксперт Капустин: Россия может возбудить уголовные дела из-за действий Meta
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение компании Meta о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских солдат в своих соцсетях сродни экстремизму и может повлечь ответные ограничительные меры со стороны России вплоть до возбуждения уголовных дел, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Meta Platforms в свете событий на Украине
временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина
и его белорусского коллеги Александра Лукашенко
.
"Это подпадает под определение экстремизм, которое содержится в международных конвенциях. Все это вызывает удивление и сожаление. Думаю, Россия
должна принять меры в отношении компании Meta. Надо требовать от США
прекращения деятельности этой организации, потому что это явное нарушение не только моральных, но и юридических норм", - сказал эксперт.
Он добавил, что в случае, если США не пойдут на подобные ограничения в деятельности компании, российские правоохранители могут возбудить уголовные дела против тех, кто принимал эти решения в компании Meta с требованием их выдачи в третьих странах.
"У нас соглашение по борьбе с экстремизмом только в рамках ШОС
действует, но если мы возбудим уголовные дела и будут введены в действие договоры по правовой помощи с теми странами, с которыми мы поддерживаем отношения, то лицам, которые принимали решения, будет ограничен въезд в эти страны. Потому что в случае их попадания они могут по нашему запросу быть задержаны и переданы России", - пояснил юрист.
По его мнению, России надо требовать от США запрета деятельности компании, потому что это решение квалифицируется как преступная деятельность, и в американском законодательстве экстремизм тоже является преступлением.
"Они пользуются тем, что из США их выгонять не будут - отсюда эта безнаказанность. Можно принять и другие ответные меры, которые ограничили бы возможность США запрашивать каких-либо участников преступлений подобного характера от РФ, других государств. Тогда они сразу изменят свое поведение и будут стараться найти пути сотрудничества", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что Генассамблея ООН
в прошлом году приняла специальную резолюцию по правилам ответственного поведения в интернете. "Один из принципов четко закрепляет обязанность государств, правда, на добровольном основании, принимать меры по недопущению использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях. Экстремизм в данном случае под это подпадает", - пояснил Капустин.
Он добавил, что Россия вправе требовать соблюдения этого обязательства от США по дипломатическим каналам.