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Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta
Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, так как, по его словам, не может позволить себе... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:00
2022-03-11T10:00
общество
александр лукашенко
владимир путин
алексей русских
ульяновская область
россия
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одноклассники
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САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, так как, по его словам, не может позволить себе оставаться пользователем враждебных соцсетей.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.По мнению Русских, руководство компании Meta выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к России."По сути, маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддаётся никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей", - написал Русских в своем Instagram.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Ульяновской области, Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook.Глава региона призвал всех последовать его примеру, а также подписаться на его аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.
https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html
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общество, александр лукашенко, владимир путин, алексей русских, ульяновская область, россия, украина, одноклассники, facebook
10:00 11.03.2022
 
Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta

Ульяновский губернатор Русских отказался от Instagram и Facebook после заявления Meta

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлексей Русских
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Русских. Архивное фото
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САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, так как, по его словам, не может позволить себе оставаться пользователем враждебных соцсетей.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Посольство призвало США пресечь экстремистскую деятельность Meta
По мнению Русских, руководство компании Meta выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к России.
"По сути, маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддаётся никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей", - написал Русских в своем Instagram.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Ульяновской области, Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook.
Глава региона призвал всех последовать его примеру, а также подписаться на его аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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ОбществоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинАлексей РусскихУльяновская областьРоссияУкраинаОдноклассникиFacebook
 
 
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