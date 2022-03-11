Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta
Ульяновский губернатор Русских отказался от Instagram и Facebook после заявления Meta
Алексей Русских. Архивное фото
САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, так как, по его словам, не может позволить себе оставаться пользователем враждебных соцсетей.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
По мнению Русских, руководство компании Meta выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к России.
"По сути, маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддаётся никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей", - написал Русских в своем Instagram.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Ульяновской области, Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook.
Глава региона призвал всех последовать его примеру, а также подписаться на его аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.