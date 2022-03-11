https://ria.ru/20220311/meta-1777601516.html

Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta

Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta - РИА Новости, 11.03.2022

Ульяновский губернатор отказался от Facebook после заявления Meta

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, так как, по его словам, не может позволить себе... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:00

2022-03-11T10:00

2022-03-11T10:00

общество

александр лукашенко

владимир путин

алексей русских

ульяновская область

россия

украина

одноклассники

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САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook, так как, по его словам, не может позволить себе оставаться пользователем враждебных соцсетей.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.По мнению Русских, руководство компании Meta выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к России."По сути, маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддаётся никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей", - написал Русских в своем Instagram.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Ульяновской области, Русских приостанавливает ведение своих аккаунтов в Instagram и Facebook.Глава региона призвал всех последовать его примеру, а также подписаться на его аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram.

https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html

https://ria.ru/20220311/meta-1777600346.html

ульяновская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр лукашенко, владимир путин, алексей русских, ульяновская область, россия, украина, одноклассники, facebook