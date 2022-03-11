https://ria.ru/20220311/meta-1777600346.html

В ОП призвали признать компанию Meta пособниками нацистов

В ОП призвали признать компанию Meta пособниками нацистов - РИА Новости, 11.03.2022

В ОП призвали признать компанию Meta пособниками нацистов

Компанию Meta, которая заявила, что разрешит пользователям призывать к насилию против россиян, необходимо признать пособниками нацистов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:47

2022-03-11T09:47

2022-03-11T09:47

александр лукашенко

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

facebook

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_922093073dcd11182f19906e114f237b.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компанию Meta, которая заявила, что разрешит пользователям призывать к насилию против россиян, необходимо признать пособниками нацистов, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Компания Meta Platforms (бывший Facebook) в контексте ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных, а также к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы корпорации."Их надо признавать пособниками нацизма, на уровне генпрокуратуры или следственного комитета заводить дела по новому закону", - сказал Малькевич.По мнению члена Общественной палаты, беспредел надо заканчивать, он также добавил, что ненаказуемость порождает вседозволенность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/voyna-1777584053.html

https://ria.ru/20220225/meta-1775175635.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр лукашенко, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, facebook, в мире, общественная палата рф, александр малькевич