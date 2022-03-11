17:29 11.03.2022 (обновлено: 18:57 11.03.2022)
Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram
Спикер Совфеда Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram из-за деятельности Meta
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закрыла свой аккаунт в Instagram из-за "экстремистской и антироссийской" деятельности Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp).
"На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке - в чистом виде экстремистской и антироссийской - которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, информацию она будет размещать в "ВКонтакте" и, возможно, в Telegram.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.