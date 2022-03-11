Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/matvienko-1777715865.html
Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram
Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закрыла свой аккаунт в Instagram из-за "экстремистской и антироссийской" деятельности Meta (владеет... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:29
2022-03-11T18:57
общество
александр лукашенко
владимир путин
украина
россия
генеральная прокуратура рф
инстаграм
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_92a21ae522464e78d09c9018a7d0becf.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закрыла свой аккаунт в Instagram из-за "экстремистской и антироссийской" деятельности Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp)."На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке - в чистом виде экстремистской и антироссийской - которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, информацию она будет размещать в "ВКонтакте" и, возможно, в Telegram.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html
https://ria.ru/20220311/aleksandr-1777693158.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_aa9ccc587b913cb004617775e7458f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, инстаграм, facebook, telegram (приложение)
17:29 11.03.2022 (обновлено: 18:57 11.03.2022)
 
Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram

Спикер Совфеда Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram из-за деятельности Meta

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закрыла свой аккаунт в Instagram из-за "экстремистской и антироссийской" деятельности Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp).
"На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке - в чистом виде экстремистской и антироссийской - которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм", - сказала Матвиенко журналистам.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:59
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
По ее словам, информацию она будет размещать в "ВКонтакте" и, возможно, в Telegram.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:20Архангельская область
Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине
 
ОбществоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФИнстаграмFacebookTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала