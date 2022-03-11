https://ria.ru/20220311/matvienko-1777715865.html

Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram

Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Матвиенко закрыла аккаунт в Instagram

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закрыла свой аккаунт в Instagram из-за "экстремистской и антироссийской" деятельности Meta (владеет... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:29

2022-03-11T17:29

2022-03-11T18:57

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закрыла свой аккаунт в Instagram из-за "экстремистской и антироссийской" деятельности Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp)."На фоне информации о деятельности Мета, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в 21 веке - в чистом виде экстремистской и антироссийской - которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в Инстаграм", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, информацию она будет размещать в "ВКонтакте" и, возможно, в Telegram.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html

https://ria.ru/20220311/aleksandr-1777693158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, инстаграм, facebook, telegram (приложение)