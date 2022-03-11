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Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим
Отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае, после окончания сезона ОРВИ, но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:46
2022-03-11T10:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае, после окончания сезона ОРВИ, но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что масочный режим в РФ устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Вознесенский также отметил, что помимо коронавирусной инфекции есть еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций."Все-таки сезон этих заболеваний - это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца, но это опять же будет зависеть от... того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду", - сказал эксперт.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
10:46 11.03.2022
 
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим

Инфекционист Вознесенский: масочный режим в России могут отменить в апреле-мае

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на станции "Красный проспект" в Новосибирске
Пассажиры в защитных масках на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры в защитных масках на станции "Красный проспект" в Новосибирске
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае, после окончания сезона ОРВИ, но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Он отметил, что масочный режим в РФ устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Вознесенский также отметил, что помимо коронавирусной инфекции есть еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций.
"Все-таки сезон этих заболеваний - это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца, но это опять же будет зависеть от... того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду", - сказал эксперт.
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