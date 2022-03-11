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Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим - РИА Новости, 11.03.2022
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим
Отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае, после окончания сезона ОРВИ, но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:46
2022-03-11T10:46
2022-03-11T10:46
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отмена масочного режима в России возможна в апреле-мае, после окончания сезона ОРВИ, но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он отметил, что масочный режим в РФ устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Вознесенский также отметил, что помимо коронавирусной инфекции есть еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций."Все-таки сезон этих заболеваний - это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца, но это опять же будет зависеть от... того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777384140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
Эксперт предположил, когда в России могут отменить масочный режим
Инфекционист Вознесенский: масочный режим в России могут отменить в апреле-мае