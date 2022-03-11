https://ria.ru/20220311/maski-1777575234.html

Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России

Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России - РИА Новости, 11.03.2022

Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России

Заболеваемость COVID-19 в России снижается, говорит статистика. Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T02:15

2022-03-11T02:15

2022-03-11T02:15

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей леонов

россия

коронавирус covid-19

здоровье

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снижается, говорит статистика. Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.Россияне уже не так серьезно относятся к опасности заражения коронавирусной инфекцией, как раньше, но масочный режим все еще требуется соблюдать. Несмотря на уменьшение числа случаев тяжелого течения COVID-19, заболеваемость остается массовой, напомнил он.Когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, начнется отмена масочного режима, продолжил он. По словам депутата, снятие ограничений будет происходить поэтапно."Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях", – предположил парламентарий.Депутат добавил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей леонов, россия, коронавирус covid-19, здоровье