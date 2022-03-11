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Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России
Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России - РИА Новости, 11.03.2022
Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России
Заболеваемость COVID-19 в России снижается, говорит статистика. Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T02:15
2022-03-11T02:15
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей леонов
россия
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снижается, говорит статистика. Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.Россияне уже не так серьезно относятся к опасности заражения коронавирусной инфекцией, как раньше, но масочный режим все еще требуется соблюдать. Несмотря на уменьшение числа случаев тяжелого течения COVID-19, заболеваемость остается массовой, напомнил он.Когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, начнется отмена масочного режима, продолжил он. По словам депутата, снятие ограничений будет происходить поэтапно."Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях", – предположил парламентарий.Депутат добавил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей леонов, россия, коронавирус covid-19, здоровье
02:15 11.03.2022
 
Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России

Депутат Леонов: отмена масочного режима будет поэтапной и начнется с ТЦ и магазинов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина в вагоне поезда Московского метрополитена
Женщина в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снижается, говорит статистика. Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.
Россияне уже не так серьезно относятся к опасности заражения коронавирусной инфекцией, как раньше, но масочный режим все еще требуется соблюдать. Несмотря на уменьшение числа случаев тяжелого течения COVID-19, заболеваемость остается массовой, напомнил он.
"Народ немного расслабился. Люди видят, что омикрон-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи. Такая ситуация, конечно, в определенном смысле расслабляет людей и убирает настороженность. Однако пока масочный режим сохраняется", — сказал Леонов.
Когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, начнется отмена масочного режима, продолжил он. По словам депутата, снятие ограничений будет происходить поэтапно.
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"Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях", – предположил парламентарий.
Депутат добавил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей ЛеоновРоссияКоронавирус COVID-19Здоровье
 
 
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