Депутат Госдумы рассказал, как будут отменять масочный режим в России
Депутат Леонов: отмена масочного режима будет поэтапной и начнется с ТЦ и магазинов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина в вагоне поезда Московского метрополитена
Женщина в вагоне поезда Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России снижается, говорит статистика. Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.
Россияне уже не так серьезно относятся к опасности заражения коронавирусной инфекцией, как раньше, но масочный режим все еще требуется соблюдать. Несмотря на уменьшение числа случаев тяжелого течения COVID-19, заболеваемость остается массовой, напомнил он.
"Народ немного расслабился. Люди видят, что омикрон-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи. Такая ситуация, конечно, в определенном смысле расслабляет людей и убирает настороженность. Однако пока масочный режим сохраняется", — сказал Леонов.
Когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, начнется отмена масочного режима, продолжил он. По словам депутата, снятие ограничений будет происходить поэтапно.
"Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом – в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях", – предположил парламентарий.
Депутат добавил, что порядок отмены масочного режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.