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Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю
Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю
Националисты ведут интенсивный огонь из различных видов вооружения по саперам ДНР, из-за чего не удается разминировать подступы к Мариуполю, сообщил начальник... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:57
2022-03-11T18:14
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Националисты ведут интенсивный огонь из различных видов вооружения по саперам ДНР, из-за чего не удается разминировать подступы к Мариуполю, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По Мариуполю. Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах", - сказал Мизинцев на брифинге."Попытки саперов Донецкой народной республики разминировать подступы к Мариуполю не принесли успеха, так как националисты ведут по ним интенсивный огонь из различных видов вооружения", - добавил Мизинцев.
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украина
россия
донецкая народная республика
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь
17:57 11.03.2022 (обновлено: 18:14 11.03.2022)
 
Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю

Минобороны: украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Националисты ведут интенсивный огонь из различных видов вооружения по саперам ДНР, из-за чего не удается разминировать подступы к Мариуполю, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По Мариуполю. Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Попытки саперов Донецкой народной республики разминировать подступы к Мариуполю не принесли успеха, так как националисты ведут по ним интенсивный огонь из различных видов вооружения", - добавил Мизинцев.
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УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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