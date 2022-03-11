https://ria.ru/20220311/mariupol-1777725014.html

Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю

Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские националисты заминировали дороги на подъезде к Мариуполю

Националисты ведут интенсивный огонь из различных видов вооружения по саперам ДНР, из-за чего не удается разминировать подступы к Мариуполю, сообщил начальник... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:57

2022-03-11T17:57

2022-03-11T18:14

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776895804_289:0:2907:1472_1920x0_80_0_0_8627379a2caa3c9800a942fbb2269137.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Националисты ведут интенсивный огонь из различных видов вооружения по саперам ДНР, из-за чего не удается разминировать подступы к Мариуполю, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По Мариуполю. Город заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, основные дороги заминированы националистами, а вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах", - сказал Мизинцев на брифинге."Попытки саперов Донецкой народной республики разминировать подступы к Мариуполю не принесли успеха, так как националисты ведут по ним интенсивный огонь из различных видов вооружения", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html

украина

россия

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь