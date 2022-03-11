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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777651823.html
Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2022
Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
Подразделения Народной милиции ДНР продолжают зачистку Левобережного района Мариуполя, однако эти действия осложняются действиями противника, который... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:38
2022-03-11T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР продолжают зачистку Левобережного района Мариуполя, однако эти действия осложняются действиями противника, который концентрирует опорные пункты в школах и многоэтажных жилых домах, заявил глава республики Денис Пушилин."Что касается Мариуполя, также продолжается действия по зачистке микрорайонов на левом берегу (реки Кальмиус - ред.). Достаточно сложно, потому что противник концентрирует свои опорные пункты в школах, детских садах, жилых многоэтажках, на верхних этажах. Но наша задача - сохранить жизнь гражданских лиц", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин отметил, что ДНР готова к открытию гуманитарных коридоров из Мариуполя, но нет предпосылок, что нацбатальоны готовы выпускать из города мирных жителей. Россия с 10.00 мск 11 марта снова объявляет режим тишины для выхода мирных граждан из украинских городов, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине."С нашей стороны все для этого готово, дороги обозначены, по которым люди могут безопасно перемещаться в пункты временного размещения. Однако пока предпосылок для того, чтобы нацбаты выпускали гражданское население из Мариуполя, пока мы не видим. То есть, пока террористическая тактика занимает доминирующую позицию в действиях батальонов, таких как "Азов" и других подразделений, которые сконцентрированы в рамках вооруженных формирований Украины в Мариуполе", - подчеркнул Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/roddom-1777556789.html
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в мире, мариуполь, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:38 11.03.2022 (обновлено: 14:22 11.03.2022)
 
Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин: продолжается зачистка левобережных микрорайонов Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОкраины Мариуполя, за который идут бои
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Окраины Мариуполя, за который идут бои
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР продолжают зачистку Левобережного района Мариуполя, однако эти действия осложняются действиями противника, который концентрирует опорные пункты в школах и многоэтажных жилых домах, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Что касается Мариуполя, также продолжается действия по зачистке микрорайонов на левом берегу (реки Кальмиус - ред.). Достаточно сложно, потому что противник концентрирует свои опорные пункты в школах, детских садах, жилых многоэтажках, на верхних этажах. Но наша задача - сохранить жизнь гражданских лиц", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Пушилин отметил, что ДНР готова к открытию гуманитарных коридоров из Мариуполя, но нет предпосылок, что нацбатальоны готовы выпускать из города мирных жителей. Россия с 10.00 мск 11 марта снова объявляет режим тишины для выхода мирных граждан из украинских городов, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
"С нашей стороны все для этого готово, дороги обозначены, по которым люди могут безопасно перемещаться в пункты временного размещения. Однако пока предпосылок для того, чтобы нацбаты выпускали гражданское население из Мариуполя, пока мы не видим. То есть, пока террористическая тактика занимает доминирующую позицию в действиях батальонов, таких как "Азов" и других подразделений, которые сконцентрированы в рамках вооруженных формирований Украины в Мариуполе", - подчеркнул Пушилин.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Разрушенная школа в поселке Сартана под Мариуполем
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

Выбитые взрывами окна в классе школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

Мужчина в одном из классов школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

Мужчина в разрушенном спортивном зале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

Мужчина в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

Мужчины в разрушенном здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Под обстрел попала и школа.

Мужчина с детьми в одном из классов специализированной школы с углублённым изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

Мужчина у здания специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В школе начались восстановительные работы.

Мужчины ремонтируют выбитые взрывами окна в здании специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

Местные жители, живущие в бомбоубежище в подвале специализированной школы с углубленным изучением новогреческого языка в поселке Сартана в Донецкой народной республике
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Специализированная школа № 8 работала в поселке Сартана с конца 1990-х.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Школа ориентировалась на углубленную языковую подготовку, здесь учили новогреческому.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Так было до 26 февраля, когда украинский националистический батальон "Азов" атаковал Сартану.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

Поселок обстреливали реактивными системами залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Российские военные зафиксировали удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Разрушены дома, погибли и пострадали мирные люди.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Под обстрел попала и школа.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Пятого марта Сартана перешла под контроль ДНР.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

В школе начались восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

Жители Сартаны в бомбоубежище, оборудованном в подвале школы № 8.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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