https://ria.ru/20220311/mariupol-1777651823.html

Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе

Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 11.03.2022

Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе

Подразделения Народной милиции ДНР продолжают зачистку Левобережного района Мариуполя, однако эти действия осложняются действиями противника, который... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:38

2022-03-11T13:38

2022-03-11T14:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР продолжают зачистку Левобережного района Мариуполя, однако эти действия осложняются действиями противника, который концентрирует опорные пункты в школах и многоэтажных жилых домах, заявил глава республики Денис Пушилин."Что касается Мариуполя, также продолжается действия по зачистке микрорайонов на левом берегу (реки Кальмиус - ред.). Достаточно сложно, потому что противник концентрирует свои опорные пункты в школах, детских садах, жилых многоэтажках, на верхних этажах. Но наша задача - сохранить жизнь гражданских лиц", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин отметил, что ДНР готова к открытию гуманитарных коридоров из Мариуполя, но нет предпосылок, что нацбатальоны готовы выпускать из города мирных жителей. Россия с 10.00 мск 11 марта снова объявляет режим тишины для выхода мирных граждан из украинских городов, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине."С нашей стороны все для этого готово, дороги обозначены, по которым люди могут безопасно перемещаться в пункты временного размещения. Однако пока предпосылок для того, чтобы нацбаты выпускали гражданское население из Мариуполя, пока мы не видим. То есть, пока террористическая тактика занимает доминирующую позицию в действиях батальонов, таких как "Азов" и других подразделений, которые сконцентрированы в рамках вооруженных формирований Украины в Мариуполе", - подчеркнул Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов. В городе с 2014 года располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/roddom-1777556789.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр