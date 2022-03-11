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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777628819.html
Греческий канал обвинили в фейке из-за сюжета о мариупольцах
Греческий канал обвинили в фейке из-за сюжета о мариупольцах - РИА Новости, 11.03.2022
Греческий канал обвинили в фейке из-за сюжета о мариупольцах
Греческий телеканал Star заявил, что жители Мариуполя ловят мышей, потому что "другой еды у них нет", этот "сюжет" высмеяли в соцсетях и несколько греческих... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:07
2022-03-11T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
мариуполь
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АФИНЫ, 11 мар — РИА Новости. Греческий телеканал Star заявил, что жители Мариуполя ловят мышей, потому что "другой еды у них нет", этот "сюжет" высмеяли в соцсетях и несколько греческих сайтов.В сюжете в центральном выпуске новостей канала молодой человек пытается поймать морскую свинку."Картины, которые не укладываются в человеческом сознании. Человек, которого мы видим на наших кадрах в центре разбомбленного Мариуполя, гонится за этой мышью, чтобы съесть ее. Это единственная доступная еда", — трагическим голосом комментирует журналистка Star."Действительно, такие картины. Никто не ожидал, что мы их увидим в Европе", — комментирует ведущая выпуска новостей.Те же кадры показал телеканал Open. Телеканалы заявляют, что кадры распространило агентство Ассошиэйтед Пресс в репортаже о ситуации в Мариуполе.Сайт eretikos.gr назвал эту новость фейком."Камера Ассошиэйтед Пресс зафиксировала ужас войны и драму граждан Украины, однако воспроизведение греческими каналами было весьма проблематичным", — отмечает портал.По его словам, "из-за чрезмерного усердия" журналистка канала "из ничего" сделала вывод, что животное станет едой мариупольца, а не просто сбежало из клетки.В соцсетях высмеяли телеканал."Дамы не знают, что такое городские крысы!" — пишет в твиттере Стефанос Дамианидис."Где прокурор? А то, что в период коронавируса проголосовали за специальный закон, чтобы не проходили фейк-ньюс? Коронавируса не существует и закон недействителен?" "Как тролли искажают действительность… невероятно. Конечно, они имеют отношение к тупицам", "Я уже не знаю, смеяться или плакать с этими клоунами", — пишут в комментариях."Какие идиоты", — возмущаются пользователи.Греческие СМИ активно используют фейковые новости и дезинформацию, с экранов звучит антироссийская пропаганда. Российская точка зрения на греческом телевидении не представлена, а заявления представителей России дают в искаженном виде. Фейки активно распространяют и греческие министры: такие сообщения есть на страницах замминистра национальной обороны Никоса Хардилиаса, министра развития и инвестиций Адониса Георгиадиса.Местные политики и медиа заявляют, что в Греции начались политика маккартизма и "охота на ведьм".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777598860.html
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
https://ria.ru/20220311/gumkoridory-1777611682.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мариуполь
12:07 11.03.2022 (обновлено: 13:18 11.03.2022)
 
Греческий канал обвинили в фейке из-за сюжета о мариупольцах

Греческий канал Star обвинили в фейке из-за сюжета о том, что мариупольцы едят мышей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 11 мар — РИА Новости. Греческий телеканал Star заявил, что жители Мариуполя ловят мышей, потому что "другой еды у них нет", этот "сюжет" высмеяли в соцсетях и несколько греческих сайтов.
В сюжете в центральном выпуске новостей канала молодой человек пытается поймать морскую свинку.
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09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Картины, которые не укладываются в человеческом сознании. Человек, которого мы видим на наших кадрах в центре разбомбленного Мариуполя, гонится за этой мышью, чтобы съесть ее. Это единственная доступная еда", — трагическим голосом комментирует журналистка Star.
"Действительно, такие картины. Никто не ожидал, что мы их увидим в Европе", — комментирует ведущая выпуска новостей.
Те же кадры показал телеканал Open. Телеканалы заявляют, что кадры распространило агентство Ассошиэйтед Пресс в репортаже о ситуации в Мариуполе.
Сайт eretikos.gr назвал эту новость фейком.
"Камера Ассошиэйтед Пресс зафиксировала ужас войны и драму граждан Украины, однако воспроизведение греческими каналами было весьма проблематичным", — отмечает портал.
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
По его словам, "из-за чрезмерного усердия" журналистка канала "из ничего" сделала вывод, что животное станет едой мариупольца, а не просто сбежало из клетки.
В соцсетях высмеяли телеканал.
"Дамы не знают, что такое городские крысы!" — пишет в твиттере Стефанос Дамианидис.
"Где прокурор? А то, что в период коронавируса проголосовали за специальный закон, чтобы не проходили фейк-ньюс? Коронавируса не существует и закон недействителен?" "Как тролли искажают действительность… невероятно. Конечно, они имеют отношение к тупицам", "Я уже не знаю, смеяться или плакать с этими клоунами", — пишут в комментариях.
"Какие идиоты", — возмущаются пользователи.
Греческие СМИ активно используют фейковые новости и дезинформацию, с экранов звучит антироссийская пропаганда. Российская точка зрения на греческом телевидении не представлена, а заявления представителей России дают в искаженном виде. Фейки активно распространяют и греческие министры: такие сообщения есть на страницах замминистра национальной обороны Никоса Хардилиаса, министра развития и инвестиций Адониса Георгиадиса.
Местные политики и медиа заявляют, что в Греции начались политика маккартизма и "охота на ведьм".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге недалеко от пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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