https://ria.ru/20220311/mariupol-1777598860.html
По гумкоридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, заявил Басурин
По гумкоридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, заявил Басурин - РИА Новости, 11.03.2022
По гумкоридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, заявил Басурин
По гуманитарному коридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, включая 17 детей, хотя официально он не работает, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:34
2022-03-11T09:34
2022-03-11T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По гуманитарному коридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, включая 17 детей, хотя официально он не работает, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."По гуманитарному коридору. Вы, наверное, уже все знаете, что официально он не работает, но есть и хорошее - люди потихоньку начинают выходить оттуда. Вот за минувшие сутки вышло 69 человек, из них 17 детей, это тоже, можно сказать, позитив", - сказал Басурин в эфире "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ogon-1777564440.html
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:34 11.03.2022 (обновлено: 09:47 11.03.2022)
По гумкоридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, заявил Басурин
Басурин: по гумкоридору из Мариуполя за сутки вышло 69 человек, включая 17 детей