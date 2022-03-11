https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя - РИА Новости, 11.03.2022
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:54
2022-03-11T08:54
2022-03-11T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776953206_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_52d1d38a544ff4b12e07abe1e3d6228c.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он заявил, что "подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776953206_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b3cc7c79fedf159ac1748fa0eb1b33ff.jpg
Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-11T08:54
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, украина
08:54 11.03.2022 (обновлено: 10:16 11.03.2022)
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
Минобороны: войска ДНР продвинулись до 800 метров, сжимая кольцо вокруг Мариуполя