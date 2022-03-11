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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя - РИА Новости, 11.03.2022
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:54
2022-03-11T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он заявил, что "подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины
Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, украина
08:54 11.03.2022 (обновлено: 10:16 11.03.2022)
 
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя

Минобороны: войска ДНР продвинулись до 800 метров, сжимая кольцо вокруг Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР под Мариуполем
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР под Мариуполем
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он заявил, что "подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МариупольУкраина
 
 
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