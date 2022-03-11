https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html

Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя

Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя - РИА Новости, 11.03.2022

Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя

Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:54

2022-03-11T08:54

2022-03-11T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

мариуполь

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Войска Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он заявил, что "подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

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Конашенков о продвижении российских войск и ударе по военной инфраструктуре Украины Российская армия утром в пятницу нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-11T08:54 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, украина