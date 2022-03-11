https://ria.ru/20220311/mandat-1777767771.html

В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине

В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине

ООН не обладает мандатом на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на Украине, заявил официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:55

2022-03-11T21:55

2022-03-11T22:01

украина

оон

антониу гутерреш

в мире

госдума рф

обсе

стефан дюжаррик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН не обладает мандатом на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на Украине, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обращение Госдумы к ООН.Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине."Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли ООН реагировать на призыв Госдумы.

https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777764839.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, оон, антониу гутерреш, в мире, госдума рф, обсе, стефан дюжаррик