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В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине
В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине
ООН не обладает мандатом на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на Украине, заявил официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:55
2022-03-11T21:55
2022-03-11T22:01
украина
оон
антониу гутерреш
в мире
госдума рф
обсе
стефан дюжаррик
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ООН, 11 мар - РИА Новости. ООН не обладает мандатом на проведение расследования на предмет наличия военных биологических программ на Украине, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя обращение Госдумы к ООН.Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине."Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат. Но мы продолжим следить за ситуацией внимательно", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли ООН реагировать на призыв Госдумы.
https://ria.ru/20220311/biolaboratorii-1777764839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, антониу гутерреш, в мире, госдума рф, обсе, стефан дюжаррик
21:55 11.03.2022 (обновлено: 22:01 11.03.2022)
В ООН заявили, что не могут проверить наличие биолабораторий на Украине
Офис Гутерреша: у ООН нет мандата на расследование наличия биолабораторий на Украине