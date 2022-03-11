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Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 11.03.2022
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с министром обороны Мали Садио Камара, они обсудили проекты сотрудничества по обороне и региональную... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:07
2022-03-11T15:07
россия
мали
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с министром обороны Мали Садио Камара, они обсудили проекты сотрудничества по обороне и региональную безопасность в Западной Африке, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."11 марта 2022 г. состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камара", - говорится в сообщении.Отмечается, что они подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке."Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога", - добавили в военном ведомстве.
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россия, мали, безопасность
15:07 11.03.2022
 
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Замминистра обороны Фомин обсудил с главой Минобороны Мали Камарой вопросы сотрудничества

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащий армии Мали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с министром обороны Мали Садио Камара, они обсудили проекты сотрудничества по обороне и региональную безопасность в Западной Африке, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.
"11 марта 2022 г. состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.
"Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога", - добавили в военном ведомстве.
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