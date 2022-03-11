https://ria.ru/20220311/mali-1777675556.html
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 11.03.2022
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с министром обороны Мали Садио Камара, они обсудили проекты сотрудничества по обороне и региональную... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:07
2022-03-11T15:07
2022-03-11T15:07
россия
мали
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин встретился с министром обороны Мали Садио Камара, они обсудили проекты сотрудничества по обороне и региональную безопасность в Западной Африке, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России."11 марта 2022 г. состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камара", - говорится в сообщении.Отмечается, что они подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке."Генерал-полковник Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220305/mali-1776640558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, безопасность
Россия и Мали обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой Минобороны Мали Камарой вопросы сотрудничества