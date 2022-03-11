https://ria.ru/20220311/makron-1777716486.html

Макрон заявил, что ЕС готов ввести новые санкции против России

Макрон заявил, что ЕС готов ввести новые санкции против России - РИА Новости, 11.03.2022

Макрон заявил, что ЕС готов ввести новые санкции против России

Евросоюз готов ввести новые санкции против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:32

2022-03-11T17:32

2022-03-11T17:45

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

версаль

россия

белоруссия

вооруженные силы рф

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Евросоюз готов ввести новые санкции против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы готовы принять другие санкции, все опции на столе", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220311/razgovor-1777650850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/makron-1777640436.html

версаль

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, версаль, россия, белоруссия, вооруженные силы рф