https://ria.ru/20220311/lyuks-1777759519.html

ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии

ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии

Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:38

2022-03-11T20:38

2022-03-11T20:38

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Принятие очередного, четвертого по счету пакета антироссийских санкций ЕС ожидается уже в ближайшую субботу."Мы запретим экспорт всех европейских товаров "люкс" из наших стран в Россию, что станет серьёзным ударом по российской элите", - говорится в документе.По мнению фон дер Ляйен, те, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине, "не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни".

https://ria.ru/20220311/rossiya-1777742929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия