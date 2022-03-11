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ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии
ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии
Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:38
2022-03-11T20:38
2022-03-11T20:38
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Принятие очередного, четвертого по счету пакета антироссийских санкций ЕС ожидается уже в ближайшую субботу."Мы запретим экспорт всех европейских товаров "люкс" из наших стран в Россию, что станет серьёзным ударом по российской элите", - говорится в документе.По мнению фон дер Ляйен, те, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине, "не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни".
https://ria.ru/20220311/rossiya-1777742929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия
ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит экспорт товаров "люкс" в Россию