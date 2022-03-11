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ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии
ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии
Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:38
2022-03-11T20:38
россия
украина
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Принятие очередного, четвертого по счету пакета антироссийских санкций ЕС ожидается уже в ближайшую субботу."Мы запретим экспорт всех европейских товаров "люкс" из наших стран в Россию, что станет серьёзным ударом по российской элите", - говорится в документе.По мнению фон дер Ляйен, те, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине, "не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни".
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россия, украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия
20:38 11.03.2022
 
ЕС запретит экспорт товаров "люкс" в Россию, заявила глава Еврокомиссии

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз запретит экспорт товаров "люкс" в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Принятие очередного, четвертого по счету пакета антироссийских санкций ЕС ожидается уже в ближайшую субботу.
"Мы запретим экспорт всех европейских товаров "люкс" из наших стран в Россию, что станет серьёзным ударом по российской элите", - говорится в документе.
По мнению фон дер Ляйен, те, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине, "не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни".
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