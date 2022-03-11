https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777664707.html

Лукашенко призвал сплотиться в ОДКБ и ЕАЭС перед западными санкциями

Лукашенко призвал сплотиться в ОДКБ и ЕАЭС перед западными санкциями - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко призвал сплотиться в ОДКБ и ЕАЭС перед западными санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ и ЕАЭС нужно обговорить условия взаимной торговли, чтобы вместе противостоять западным... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:31

2022-03-11T14:31

2022-03-11T15:04

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ и ЕАЭС нужно обговорить условия взаимной торговли, чтобы вместе противостоять западным санкциям, сообща можно "через месяц" забыть о введенных ограничениях."Хочу предложить: … нам надо собраться в ОДКБ, ЕврАзЭС (ЕАЭС – ред.), сплотиться… ведь все говорили, что нам надо вместе быть. Давайте соберемся. Поверьте, добавив эти рынки (к общему рынку Белоруссии и России – ред.), мы через месяц забудем, что у нас есть эти (западные) санкции", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Белорусский президент предложил Путину поддержать его предложение о том, чтобы руководствам стран ОДКБ и ЕАЭС собраться в Москве за столом переговоров и обговорить взаимную торговлю, совместную экономическую политику в условиях санкций.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777665734.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, белоруссия, москва, россия, евразийский экономический союз, одкб